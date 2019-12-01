دولة خليجية تدعو مواطنيها في هذه الدولة إلى المغادرة فورا

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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جددت سفارة الكويت في العاصمة العراقية بغداد، دعوتها لمواطنيها بعدم السفر إلى هناك في الوقت الراهن، كما دعت المتواجدين هناك إلى المغادرة فورا، وذلك "حفاظا على أمنهم وسلامتهم في ظل الأوضاع التي يشهدها العراق حاليا".

وأكدت السفارة ضرورة التقيد والالتزام بالقوانين المعمول بها في العراق والتي تحظر القنص (الصيد) في عموم الأراضي العراقية، منوهة بأن مخالف تلك القوانين يقع تحت طائلة العقوبات التي "تصل إلى السجن"، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتمنت بأن "يعم الأمن والاستقرا ربوع العراق الشقيق".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، أدت لتقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي استقالته، وقتل ما لا يقل عن 400 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.