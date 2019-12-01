خبر مؤسف لصحفي مختطف لدى «الحوثيين» منذ 5 سنوات

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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توفيت امس الخميس والدة الصحفي المختطف لدى مليشيا الحوثي حسن عناب بعد سنين من انتظار ولدها.وتختطف مليشيا الحوثي الانقلابية الصحفي عناب مع تسعة آخرين في صنعاء منذ العام 2015.

ومؤخراً أحالت مليشيا الحوثي الصحفيين المختطفين إلى ما يسمى المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرتهم.ورفضت منظمات حقوقية محلية ودولية هذا الإجراء وحملت مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحفيين.

وتعرض الصحفيون لتعذيب وحشي على مدى سنوات الاختطاف، ويعانون حالياً من مشاكل صحية مختلفة جراء التعذيب.