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استقالة رئيس ”الانتقالي الجنوبي“ بشبوة بعد خلافات مع”بن بريك“ والمحافظ يمنحه الأمان

الجمعة 13 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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أكدت مصادر مطلعة لـ”مأرب برس“، الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول، استقالة ‏رئيس ما يسمى بـ”المجلس الإنتقالي الجنوبي“ بشبوة علي محسن السليماني، من منصبه.

وقالت المصادر ان”السليماني“، الذي وصل، اليوم، منزله بمدينة عتق، قدم استقالته من المجلس الانتقالي، بعد خلافات حادة بينه وبين نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، القيادي احمد حامد لملس.

وأشارت المصادر إلى أن السليماني رفض كل الوساطات للعدول عن استقالته، وعاد إلى عتق، بعد تواصله مع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وتم منحه الأمان والسماح له بالعودة. 

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