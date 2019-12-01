في جلسة مغلقة حول اليمن.. مجلس الأمن الدولي يكشف عن ”قيود“ في ”المخا“ الخاضعة لسيطرةالقوات الإماراتية

الجمعة 13 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا مجلس الأمن الدولي، في جلسة مغلقة حول الأزمة اليمنية، إلى ضرورة رفع القيود على تحركات الموظفين الأمميين في المخا الواقعة تحت سيطرة القوات الإماراتية (غربي اليمن).

وقالت تشريس نورمان شاليه، نائبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تتولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، أن أعضاء المجلس استمعوا إلى إفادات من المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، وكذلك كل من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أبهيجيت جها".

وأضافت "أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الكامل للمبعوث الأممي الخاص ولجهوده المبذولة في إطار العملية السياسية".

وأردفت نورمان شاليه، "لاحظ المجلس إحراز بعض التقدم، لكن هناك بعض التحديات التي مازالت قائمة كما لاحظ المجلس أيضا القيود المفروضة على حرية الحركة بميناء المخا، وكذلك على تحركات الموظفين الأمميين، وطالب ممثلو الدول الأعضاء بضرورة رفع تلك القيود"، دون تفاصيل عن طبيعة تلك القيود.