في جلسة مغلقة حول اليمن.. مجلس الأمن الدولي يكشف عن ”قيود“ في ”المخا“ الخاضعة لسيطرةالقوات الإماراتية مسئول مقرب من بن زايد يكشف إلى اين وصلت المصالحة الخليجية مع قطر هيفاء وهبي تطير إلى الإمارات لتنفيذ مهمة سرية عن ماذا بحث الأتراك في غوغل في عام 2019؟ هزائم جديدة للحوثيين في محافظة الجوف .. جبال برط تتساقط بيد الجيش الوطني انشقاقات رفيعة في صفوف القيادات العسكرية الحوثية .. وصول 17 قائدا إلى مناطق الشرعية .. وناطق الجيش الوطني يكشف التفاصيل وزارة التعليم السودانية تصدر توجيهات خاصة للطلاب اليمنيين انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الأجنبية تركيا تستدعي السفير الأمريكي بعد موافقة مجلس الشيوخ على قرار مزعج لانقرة العائدون من الحد الجنوبي : بيان أحزاب تعز مضلل ونحذر من أي هجمات للامارات على معسكرات العائدين ولدينا كفر بواح بكل أشكال الملشنة وسننضم للجيش الوطني
دعا مجلس الأمن الدولي، في جلسة مغلقة حول الأزمة اليمنية، إلى ضرورة رفع القيود على تحركات الموظفين الأمميين في المخا الواقعة تحت سيطرة القوات الإماراتية (غربي اليمن).
وقالت تشريس نورمان شاليه، نائبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تتولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، أن أعضاء المجلس استمعوا إلى إفادات من المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، وكذلك كل من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أبهيجيت جها".
وأضافت "أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الكامل للمبعوث الأممي الخاص ولجهوده المبذولة في إطار العملية السياسية".
وأردفت نورمان شاليه، "لاحظ المجلس إحراز بعض التقدم، لكن هناك بعض التحديات التي مازالت قائمة كما لاحظ المجلس أيضا القيود المفروضة على حرية الحركة بميناء المخا، وكذلك على تحركات الموظفين الأمميين، وطالب ممثلو الدول الأعضاء بضرورة رفع تلك القيود"، دون تفاصيل عن طبيعة تلك القيود.