عن ماذا بحث الأتراك في غوغل في عام 2019؟

الجمعة 13 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-ترك برس

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وقد استحوذت الشؤون المحلية والسياسية على أكبر حصة من عمليات البحث في تركيا لعام 2019، فبالإضافة إلى انتخابات إسطنبول، بحث الأتراك عن سلسلة من جرائم القتل بسبب العنف المنزلي.

وكانت أكثر 10 عبارات تم البحث عنها في تركيا في الفئة العامة: نتائج انتخابات إسطنبول 2019، وعبارة “Geleceğe Nefes” التي ارتبطت بحملة وطنية لزرع الأشجار والتبرع بها، و”YSK” التي تعني المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، وكلمة “زلزال” خاصة بعد حدوث هزة في إسطنبول بلغت قوتها 5,8 درجة، وأسعار السجائر، وسعر صرف الدولار، وآخر الأنباء عن الخدمة العسكرية، والعالقون في سن التقاعد، والنشيد الوطني التركي، وكاتدرائية نوتردام.

لم يكن مفاجئا ان تتصدر أمينة بولوت، فئة أكثر الأسماء التي تم البحث عنها لعام 2019، حيث أدى اغتيالها الوحشي على يد زوجها أمام ابنتها ذات العشرة أعوام إلى إثارة الغضب في جميع أنحاء تركيا، ثم كان إسم إمام أوغلو بالمركز الثاني في الفئة.

ومن بين أهم عمليات البحث هي الوفيات التي صدمت الأتراك وأحزنتهم، ومنها نسليجان تاي ومعركتها ضد السرطان، والممثلة السينمائية أيشان جرودا التي حصلت على المرتبة الثالثة والسابعة على التوالي.

وقد كشف غوغل أن أغنية “رينمان” أو يوسف أكتاش “فليكن همي” (derdim olsun) تمت مشاهدتها أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط من انتشارها على الإنترنت، لتتصدرت قائمة بحث الأتراك لهذا العام في فئة الموسيقى.

بينما حققت أغنية “أنا لا أستطيع الصمت” (Susamam) 17 مليون مشاهدة في الأيام الخمسة الأولى بعد صدورها، وهي أغنية مدتها 15 دقيقة شارك فيها 20 مغنٍّ وموسيقي تلقي الضوء على قضايا مثل العنف المنزلي، والتلوث، والقسوة ضد الحيوانات وعدم المساواة في التعليم.

وفي فئة الطعام، قام آلاف الأشخاص بالبحث عن طريقة صنع “ريفاني” أو ما يُعرف بالهريسة، التي تعود إلى العهد العثماني، وفي الطقس البارد تصدّر البحث عن الكستناء والرز بحليب، والليموناضة وكعكة الجبن.

أما في فئة المسلسلات، احتل الموسم الاخير من مسلسل صراع العروش “Game of Thrones” المركز الرابع، ومع ذلك يتابع الأتراك في جلسات المساء مسلسل الدراما الطبي التركي “الطبيب المعجزة”، ومسلسل الدراما الرومانسي “Zalim Istanbul”، والدراما الكوميدية الرومانسية “أنت في كل مكان”.