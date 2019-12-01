هزائم جديدة للحوثيين في محافظة الجوف .. جبال برط تتساقط بيد الجيش الوطني

الجمعة 13 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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سيطرت قوات الجيش الوطني، على مواقع جديدة في مديرية برط العنان، شمال محافظة الجوف، شمالي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبل قشعان والجبال المجاورة له بمديرية برط العنان شمال المحافظة، بعد معارك مع الحوثيين وبمشاركة فاعلة من طيران التحالف العربي.

وبحسب المصادر فإن المواجهات والغارات الجوية أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين على مستوى القوات البشرية والعتاد العسكري.