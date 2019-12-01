وزارة التعليم السودانية تصدر توجيهات خاصة للطلاب اليمنيين

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أصدرت وزارة التعليم العالي بجمهورية السودان، توجيهات جديدة إلى كافة الجامعات السودانية بخصوص الطلاب اليمنيين الدارسين بالبلاد.
ووجهت وزارة التعليم العالي بالسودان، كافة الجامعات باستمرار معاملة الطالب اليمني كنظيره السوداني.
ووفقَّا لما ورد في مذكر موجهة من قبل المدير التنفيذي للمكتب الإداري في الوزارة الدكتور أحمد محمد أحمد بابكر فقد خاطب كافة مديري الجامعات بمعاملة الطلاب اليمنيين كنظرائهم السودانيين ومواصلة دراستهم الجامعية وفقَّا لقرار رئيس الجمهورية السابق عمر البشير.
وكان الرئيس السابق عمر البشير قد وجه في 2015 باحتضان كافة الطلاب اليمنيين وفتح لهم الجامعات السودانية ومعاملتهم مثل معاملة الطلاب السودانيين بالحقوق والواجبات ".