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انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الأجنبية

الجمعة 13 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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يواصل الريال اليمني انهياره المتواصل في ظل انهيار متصاعد لاتفاق الرياض , حيث أظهرت أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الأسعار التالية:

الدولار الاميركي

شراء: 597 ريال

بيع: 602 ريال

الريال السعودي

شراء: 157.5 ريال

بيع: 158 ريال

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