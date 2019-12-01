الجوف: مصرع مشرف حوثي رفيع مع مرافقيه بنيران الجيش الوطني

الجمعة 13 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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لقي المشرف الحوثي لجبهة الساقية مصرعه مع عدد من مرافقيه، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة الساقية غرب محافظة الجوف.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات لعناصر الميليشيات الحوثية أسفرت عن مصرع المدعو عزان يحيى عزان الشريف مع أربعة من مرافقيه فيما أصيب ثلاثة آخرين بينهم المدعويين "علي احمد الكبير و طه فايز قعشم و نبيل قعشم.

وكانت قوات الجيش قد تمكنت من السيطرة على جبل قشعان والجبال المجاورة له بمديرية برط العنان شمال المحافظة.