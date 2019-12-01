انشقاقات رفيعة في صفوف القيادات العسكرية الحوثية .. وصول 17 قائدا إلى مناطق الشرعية .. وناطق الجيش الوطني يكشف التفاصيل وزارة التعليم السودانية تصدر توجيهات خاصة للطلاب اليمنيين انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الأجنبية تركيا تستدعي السفير الأمريكي بعد موافقة مجلس الشيوخ على قرار مزعج لانقرة العائدون من الحد الجنوبي : بيان أحزاب تعز مضلل ونحذر من أي هجمات للامارات على معسكرات العائدين ولدينا كفر بواح بكل أشكال الملشنة وسننضم للجيش الوطني الجوف: مصرع مشرف حوثي رفيع مع مرافقيه بنيران الجيش الوطني وزير الخارجية يكشف للإدارة الأمريكية تفاصيل صادمة حول اتفاق الرياض .. هزيمة نكراء لقوات حفتر... وانكسار كبير للمليشيات التي تدعمها الإمارات . دولة خليجية تعلن : إيران جارة ولا نريد رؤيتها محاصرة جونسون يعلن حصوله على تفويض البريكست بعد فوزه بانتخاباته التاريخية
لقي المشرف الحوثي لجبهة الساقية مصرعه مع عدد من مرافقيه، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة الساقية غرب محافظة الجوف.
واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات لعناصر الميليشيات الحوثية أسفرت عن مصرع المدعو عزان يحيى عزان الشريف مع أربعة من مرافقيه فيما أصيب ثلاثة آخرين بينهم المدعويين "علي احمد الكبير و طه فايز قعشم و نبيل قعشم.
وكانت قوات الجيش قد تمكنت من السيطرة على جبل قشعان والجبال المجاورة له بمديرية برط العنان شمال المحافظة.