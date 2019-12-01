وزير الخارجية يكشف للإدارة الأمريكية تفاصيل صادمة حول اتفاق الرياض

الجمعة 13 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مارب

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قال وزير الخارجية محمد الحضرمي إن هناك إجراءات عملية على الأرض تشير إلى وجود بعض العراقيل والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الواضحة والمزمنة لاتفاق الرياض.

وأضاف "هذا لن يساعد احدا ولن يخدم عملية السلام بل سيصب في مصلحة المليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني في اليمن".

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، لبحث عملية السلام وانتهاكات مليشيات الحوثي، واستعراض جهود الحكومة وآخر مستجدات تنفيذ اتفاق الرياض.

وشدد وزير الخارجية على أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض، مستعرضاً الخطوات التي تقوم بها الحكومة في سبيل إعادة تطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات وتفعيل المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح الوزير الحضرمي أن قيام الحوثيين باستحداث آليات جديدة لنهب وسرقة المساعدات الإغاثة سيضاعف من معاناة المواطنين وهو الأمر الذي لم يعد من المقبول التغاضي عنه.

وأشاد الحضرمي بالموقف الأمريكي الداعم لعملية السلام والحكومة الشرعية ووقوفها ضد التدخل الإيراني في اليمن.. معربا عن ترحيب الحكومة اليمنية بفرض عقوبات أمريكية جديدة على ثماني كيانات إيرانية ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى مليشيات الحوثي في اليمن.