خمس طرق للتخلص من الشعور الدائم بالإرهاق.. تعرف عليها

الجمعة 13 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يشكو الكثير من الأشخاص من شعورهم الدائم بالتعب والإرهاق رغم عدم قيامهم بمجهودات كبيرة أو أعمال شاقة.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن هذا الإرهاق قد يكون ناتجاً من أشياء عدة، أهمها قلة النوم، ومعاناة الشخص من أمراض معينة.

وقد ذكرت الصحيفة 5 طرق تساعد الشخص على التخلص من هذا الشعور، وهي كالتالي:

1 - معرفة سبب إرهاقك:

يقول هيو سلسيك، الأستاذ في الكلية الملكية للأطباء النفسيين بلندن، إنه يجب على الشخص البحث في سبب إرهاقه، هل هو النعاس أم إحدى المشاكل الصحية. فإذا كان الشخص يعاني من قلة النوم، فإن الحصول على قدر كافٍ من النوم قد يحل المشكلة ببساطة، أما إن كان ينام لعدد ساعات كافية فيمكن أن يكون التعب ناتجاً من مشكلة صحية، وبالتالي فعليه زيارة الطبيب في الحال.

2 - ضع هاتفك في وضعية «الصامت» خلال نومك:

يقول سلسيك، إن أصوات الهواتف تتسبب في إيقاظ الأشخاص من النوم أكثر من مرة، وإن الأضواء الصادرة منها تؤثر على العينين وتصيبها بالإرهاق.

ويشير سلسيك إلى أنه في حالة كان الشخص في حاجة إلى إبقاء هاتفه بجواره لإيقاظه في الصباح، فيمكنه تركه أسفل السرير حتى يصعب عليه تفحصه طوال الليل.

3 - تجنب هذه الأشياء قبل النوم:

يقول البروفسور مارتين مارشال، رئيس الكلية الملكية للأطباء الممارسين، إن هناك أشياء عدة ينبغي على الشخص تجنبها قبل النوم للحد من شعوره بالإرهاق، حيث يجب تجنب المشروبات الكحولية والنيكوتين والكافيين، وغيرها من المنبهات قبل النوم، مع الامتناع عن تناول الوجبات الدسمة في وقت متأخر من المساء، وعدم مشاهدة التلفزيون والهواتف الذكية.

4 - الإكثار من تناول البروتين:

يقول اختصاصي العلاج الغذائي جاكي لينش، إن الاكثار من تناول البروتين يساعد في الحفاظ على توازن السكر في الدم؛ الأمر الذي يساعد على إبقاء الشخص نشيطاً طوال اليوم.

وغالباً ما تحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين على الحديد؛ مما يمنح الأشخاص المصابين بفقر الدم شعوراً بالحيوية.

5 - شرب الماء:

فإن عدم شرب قدر كافٍ من الماء يومياً يؤدي إلى تقليل مستويات الطاقة في الجسم ويعطي شعوراً مستمراً بالتعب والإرهاق.