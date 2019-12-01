لإمارات تشيد بمشاركة السودان في قوات التحالف العربي

الجمعة 13 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بحث رئيسا أركان السودان محمد عثمان الحسين، والإمارات حمد محمد ثاني الرميثي في الخرطوم، علاقات التعاون العسكري بين بلديهما وسبل تعزيزها في التدريب وتبادل الخبرات.

وأشاد رئيس هيئة الأركان السودانية بالعلاقات بين البلدين ووصفها بالعميقة والمتجذرة، منوها بالأدوار "الرائدة والمشرفة التي ظلت تضطلع بها دولة الإمارات في المنطقة والإقليم ودعمها ومساندتها للسودان في مختلف المجالات".

من جانبه، شكر الرميثي القوات المسلحة السودانية على الخطوات التي اتخذتها "بانحيازها لخيارات الشعب وإرادته في التغيير"، مؤكدا ثقته في قدرة الشعب السوداني وقواته المسلحة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.

وثمّن الرميثي مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي، وقال إنها تركت أثرا وصدى كبيرا في كافة الأوساط، مشيدا بمستوى الانضباط والروح العالية التي تميزت بها القوات.

يذكر أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، كشف قبل أيام عن تقليص القوات السودانية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن إلى 5 آلاف جندي بدلا من 15 ألفا.