عدوان «حوثي» جديد يستهدف 50 ألف شبكة «واير لس» ومصير مجهول لآلاف العاملين

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نفذت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الخميس، حملة لنهب ومصادرة اجهزة بث شبكات الانترنت "الواي فاي" في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ونقلت وكالة"سبوتنيك"الروسية عن مصدر في النقابة الوطنية للشبكات بأن وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أطلقت حملة مصادرة لأجهزة شبكات "واي فاي"والتي تنتشر في حارات وأحياء العاصمة والمحافظات، بعد 24 ساعة من تعميم أصدرته بإزالة تلك الشبكات، بذريعة عدم امتلاكها تصاريح للعمل.
وأضاف أن قرار "الاتصالات" إيقاف نشاط نحو 50 ألف شبكة "واي فاي" محلية، ومصادرة تجهيزاتها، جاء عقب احتجاج ملاكها على رفع شركة "يمن نت" المزود الوحيد للانترنت في مناطق "المليشيات" وغالبية المحافظات الجنوبية، رسوم الخدمة بنسبة 120 بالمئة، في محاولة للتضييق على عمل تلك الشبكات.
وأشار إلى أن تلك الشبكات توفر فرص عمل للآلاف من العاملين فيها الذين يعتمدون عليها في إعالة أسرهم، كما أنها تقدم خدمة الإنترنت لمن لا يستطيع الحصول عليها عبر شركة الاتصالات، علاوة على أسعارها المخفضة.
وأكد أن النقابة ستصعد احتجاجاتها رفضاً لقرار وزارة الاتصالات، الذي وصفه بالجائر والاحتكاري.