عدوان «حوثي» جديد يستهدف 50 ألف شبكة «واير لس» ومصير مجهول لآلاف العاملين أردوغان يفجر مفاجئة خاصة بخصوص الشيخ تميم الجوف.. إنجاز أمني جديد يُطيح بأحلام عصابات الحشيش «الحوثية» من قلب «مأرب».. وزير الدفاع:ماضون في الدفاع عن الوطن مهما كلّف الثمن بعد ساعات من رسالة المحافظ للرئيس.. شبوة تستنفر وتعلن جاهزيتها لمواجهة وافشال المؤامرات عاجل .. اعتقال زوجة زعيم عربي على خلفية تهم بفساد مالي كيف ينعكس البحث عن معنى الحياة على الصحة أحمد داوود أوغلو يقدم ملف تأسيس حزبه الجديد السعودية تعلن إحباط تهريب ملايين المخدرات كانت قادمة من الإمارات – شاهد بالفيديو اختبر معلوماتك.. 5 ميزات لتطبيق واتساب يجب أن يعرفها الجميع
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من القادة الذين تأثر بشخصياتهم، واصفا إياه بأنه "شاب وديناميكي ويقف إلى جانب الدول الفقيرة".
وقال أردوغان أمس في معرض رده على سؤال بشأن القادة التاريخيين الذين تأثر بشخصياتهم، "الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم)، هو القائد المثالي بالنسبة إليّ، وهناك قادة تركوا بصماتهم في الحقب الزمنية التي عاشوا فيها، فعلى سبيل المثال، مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك".
وأردف -خلال مشاركته في برنامج "كل إنسان عالم بحد ذاته" الذي نظمته جامعة بيلكنت بالعاصمة أنقرة- "وفي منطقة الخليج، هناك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فهو شاب وديناميكي، ويقف إلى جانب الدول الفقيرة".
وأضاف "أما في أوروبا فلا أجد قائدا بالمعنى الحقيقي حاليا، فقد كان المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر، يتمتع بصفات القيادة، وكان صادقا".
وأكد الرئيس التركي أن أوروبا تعاني حاليا من أزمة وجود قائد حقيقي، قائلا "لا أستطيع أن أقول إن فلانا هو مثال للقائد الحقيقي في أوروبا".
وتعليقا على سيناريو انسحاب تركيا من مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أكد أن بلاده "لن تنسحب من تلقاء نفسها"، إلا إذا جاء رفض من الاتحاد بعدم قبول عضويتها.
وشدد على أن بلاده لم تعد بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تقوم بتأمين جميع احتياجاتها في كل القطاعات من التعليم والصحة وصولا إلى الصناعات الدفاعية.