الجوف.. إنجاز أمني جديد يُطيح بأحلام عصابات الحشيش «الحوثية»

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف ،اليوم الخميس ،كمية من الحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مدير شرطة مديرية الحزم الرائد حزام شيحاط قولة"أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 64 كيلو من الحشيش اثناء عملية تسليم بين عصابات التهريب شرق مديرية الحزم".
واضاف الرائد حزام شيحاط "إن هذه العملية هي الثانية التي ضبطتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة خلال شهر ديسمبر ا الجاري