آخر الاخبار

الجوف.. إنجاز أمني جديد يُطيح بأحلام عصابات الحشيش «الحوثية» من قلب «مأرب».. وزير الدفاع:ماضون في الدفاع عن الوطن مهما كلّف الثمن بعد ساعات من رسالة المحافظ للرئيس.. شبوة تستنفر وتعلن جاهزيتها لمواجهة وافشال المؤامرات عاجل .. اعتقال زوجة زعيم عربي على خلفية تهم بفساد مالي كيف ينعكس البحث عن معنى الحياة على الصحة أحمد داوود أوغلو يقدم ملف تأسيس حزبه الجديد السعودية تعلن إحباط تهريب ملايين المخدرات كانت قادمة من الإمارات – شاهد بالفيديو اختبر معلوماتك.. 5 ميزات لتطبيق واتساب يجب أن يعرفها الجميع ”قوات الشرعية“ تستعيد ”المحفد“ بعد معارك عنيفة مع مليشيا ”المجلس الانتقالي“.. تفاصيل ماحدث تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للأجانب

سبأفون .. أصالة وتواصل

الجوف.. إنجاز أمني جديد يُطيح بأحلام عصابات الحشيش «الحوثية»

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 266

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف ،اليوم الخميس ،كمية من الحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

 

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مدير شرطة مديرية الحزم الرائد حزام شيحاط قولة"أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 64 كيلو من الحشيش اثناء عملية تسليم بين عصابات التهريب شرق مديرية الحزم".

 

واضاف الرائد حزام شيحاط "إن هذه العملية هي الثانية التي ضبطتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة خلال شهر ديسمبر ا الجاري

  
إقراء أيضاً
من قلب «مأرب».. وزير الدفاع:ماضون في الدفاع عن الوطن مهما كلّف الثمن
بعد ساعات من رسالة المحافظ للرئيس.. شبوة تستنفر وتعلن جاهزيتها لمواجهة وافشال ال
”قوات الشرعية“ تستعيد ”المحفد“ بعد معارك عنيفة مع مليشيا ”المجلس الانتقالي“.. تف
مأرب تعلن الحرب على الغلاء وتجاره المستغلين .. نزول ميداني وقائمة موحدة للأسعار
الحكومة اليمنية ترحب بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران
الإطاحة بـ”العليمي“ وتكليف فريق من مستشاري الرئاسة بمهمة تاريخية والكشف عن مستجدا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس