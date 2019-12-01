من قلب «مأرب».. وزير الدفاع:ماضون في الدفاع عن الوطن مهما كلّف الثمن

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - مأرب

عدد القراءات 494

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي اليوم الخميس،أن الشعب اليمني وقواته المسلحة ماضون في الدفاع عن الوطن مهما كلّف الثمن ولا يمكن القبول بالعودة لظلام الماضي البائس أو الانقلاب على مكتسبات الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.

واشار وزير الدفاع خلال زيارته التفقدية لمعسكرات الاستقبال والتدريب بمأرب ومعه رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن ناصر الذيباني. ،الى أن أبطال القوات المسلحة سيظلون عند حسن ظن القيادة والشعب يبذلون التضحيات الغالية ويسطرون البطولات العظيمة حتى تحرير واستعادة كل شبر من تراب الوطن وتلبية تطلعات الشعب اليمني في الانعتاق من الظلم والقهر الذي جلبته المليشيات المتمردة والمشاريع العابثة.

ونقل الفريق المقدشي للقادة والمدربين والمتدربين تحيات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح.. مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي جهود اعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية اهتماماً كبيراً في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن..مُشيداً بما تحقق من انجازات في معركة البناء التي تتزامن مع المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات والميادين، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وقال وزير الدفاع "أن استقبال الدماء الجديدة والإقبال الشعبي نحو الدفع بفلذات أكبادهم من مختلف المناطق والمحافظات للانضمام في المؤسسة العسكرية في ظل هذه المعركة الوطنية الفاصلة يؤكد مدى إصرار الشعب اليمني على مقاومة مشاريع الماضي ومخططات الفوضى وتمسكه ببناء القوات المسلحة وفق أسس علمية صحيحة وعقيدة وطنية خالصة؛ ويؤكد الثقة الشعبية بالقوات المسلحة وتعويله عليها لاستعادة دولته وشرعيته والسير نحو بناء الدولة اليمنية الاتحادية".

وأضاف "أن الجيش الوطني الذي يصنعه الميدان لايمكن أن تهز معنوياته أي ظروف ولن تثنيه أي تحديات".. مشيراً إلى المعنويات العالية والولاء الوطني التي يتحلى بها أبطال الجيش الوطني الذين لبّوا نداء الواجب ونذروا أرواحهم فداءً للوطن.

واكد وزير الدفاع إن أبطال الجيش الوطني يقفون في معركة الدفاع العربي المشترك تحت قيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي بدعم واسناد من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لصد المؤامرات الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.