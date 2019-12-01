بعد ساعات من رسالة المحافظ للرئيس.. شبوة تستنفر وتعلن جاهزيتها لمواجهة وافشال المؤامرات

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقدت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة اجتماع استثنائي، اليوم 12 ديسمبر/كانون الأول، بعد ساعات من رسالة المحافظ محمد بن عديو، للرئيس هادي، شكا فيها من استفزاز آت الإمارات.

وأكدت اللجنة الأمنية، على جاهزية أجهزتها الأمنية لمواجهة التحديات التي تواجهها شبوة في هذه المرحلة مهما كان مصدرها والتعامل الحاسم معها بما تقتضيه تداعيات الموقف.

وأكدت خلال الاجتماع، امتلاكها قوة أمنية وعسكرية قادرة على إفشال كافة مشاريع التآمر والتخريب التي تستهدف محافظة شبوة وأمنها واستقرارها.

وكلفت أمنية شبوة لجنة رباعية من أعضائها تتولى عملية متابعة أوضاع حقوق الإنسان بالمحافظة والعمل على تعزيزها في مختلف نواحي الحياة، وإيقاف أية انتهاكات إنسانية، والقيام بفتح ملفات محاسبة ضد الجهات المتورطة في هذا النوع من الجرائم، مع مراعاة تحديد نوعيتها وأضرارها المعنوية والجسدية على حياة ضحاياها، كما انيطيت باللجنة مهمة الرصد والتحليل للخروقات اليومية لاتفاق الرياض والرفع بها للجنة الأمنية.

وناقشت اللجنة في اجتماعها، جملة من القضايا المرتبطة بعملها الأمني، وأبرز المستجدات الأمنية والتحديات التي تواجهها محافظة شبوة في هذه المرحلة، كما تطرقت إلى طبيعة الأوضاع الأمنية التي شهدتها شبوة خلال الأيام الماضية، ونوهت بالتعامل الإيجابي للأجهزة الأمنية مع تلك الأوضاع.

كما وقفت أمام آخر نتائج التحريات والمتابعة في جريمة مقتل مدير أمن مديرية الروضة مجاهد باعوضة واثنين من مرافقيه، وأكدت على ضرورة مواصلة أعمال البحث والتحري في هذه الجريمة، مشددة على ضرورة محاربة الجرائم بمختلف أشكالها.

ودانت اللجنة، حوادث استهداف مواقع القوات المسلحة والأمن من قِبل عناصر خارجة عن النظام والقانون، وأكدت أهمية تحديد هويات مرتكبيها والجهات المحركة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف ضرب حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها محافظة شبوة.

كما دانت جرائم الاعتداءات على المصالح العامة للدولة والمنشآت الاقتصادية في شبوة، كونها تعتبر بمثابة جرائم تخريبية تستهدف الاقتصاد الوطني ويجب إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها.

وشددت على أهمية محاربة ظاهرة تهريب الغاز المنزلي ووضع حداً نهائياً لها، لما لها من أضرار مباشرة على حياة المواطنين في محافظة شبوة وغيرها من محافظات الجمهورية.

وأمس الأربعاء، رفع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، برسالة شكوى عاجلة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد القوات الإماراتية، متهما إياها باستفزاز القوات الحكومية.

وجاء في رسالة المحافظ التي حصل ”مأرب برس“، عليها، "تلقينا بلاغا من القوة السعودية الموجودة في مطار عتق بطلب تسهيل مرور قوة إماراتية من منشأة بلحاف إلى معسكر العلم فتم إبلاغ النقطة التابعة للجيش والأمن بتسهيل مرورهم كالعادة وهذا إجراء روتيني يتم كل 15 يوما".

وتابع: "إلا أننا فوجئنا صباح هذا اليوم وأثناء سير القوة بالخط العام أن هناك طيران أباتشي يحلق فوق القوة الإماراتية وإذا وصل إلى مواقع الجيش والأمن المنتشرة على الخط العام يفتح حاجز الصوت ويدنو كثيرا تجاه مواقع الجيش والأمن في ظاهرة استفزازية تقوم بها القوات الإماراتية".

وأضاف: "ومن خلال ما حصل اليوم يتضح أن هناك نية جديدة لدى القوات الإماراتية باستهداف الجيش والأمن لولا أننا وجهنا بصرامة بعدم الانجرار وراء ما يتم التخطيط له من القوات الإماراتية كما أن المدرعات والآليات لا ترضى التوقف في نقاط التفتيش وتقوم بمسح المطبات بسرعة جنونية مستهترين بأبطال الجيش والأمن إضافة إلى استفزاز طيران الأباتشي".

وأشار أيضا إلى أن "المعسكر الذي يتم تبديل طاقمه كل 15 يوما يستخدم لتمرير الأسلحة من قبل الإمارات إلى هذا المعسكر لتوزيعها على مليشيات تهاجم قوات الأمن والجيش ما بين لحظة وأخرى وليس له أي مهام أخرى".

ودعا لمحافظ الرئيس هادي "لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف عبث واستفزاز القوات الإماراتية تجاه قوات الجيش والأمن وأبناء المحافظة بشكل عام".