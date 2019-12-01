عاجل .. اعتقال زوجة زعيم عربي على خلفية تهم بفساد مالي

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت النيابة السودانية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، ونقلها بعد التحري إلى سجن النساء بأم درمان.

وأفاد ناشطون بأن اعتقال بابكر متعلق بعدة قضايا من بينها امتلاكها لأراض سكنية، وحسابات مصرفية باسمها، فضلا عن شركات ترأس مجالس إدارتها.

إلى ذلك، يتوقع أن تصدر محكمة سودانية حكما نهائيا على الرئيس المعزول عمر البشير، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بتهم غسل الأموال والفساد والثراء الحرام، التي تصل عقوبتها للسجن أكثر من 10 سنوات.

ويواجه البشير الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم دعاوى جنائية عديدة، ترتبط بقيادته انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أوصله للسلطة بالقوة، وتتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإسقاط حكومة ديمقراطية منتخبة، وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام أو السجن المؤبد، في حال الإدانة.