عاجل .. اعتقال زوجة زعيم عربي على خلفية تهم بفساد مالي كيف ينعكس البحث عن معنى الحياة على الصحة أحمد داوود أوغلو يقدم ملف تأسيس حزبه الجديد السعودية تعلن إحباط تهريب ملايين المخدرات كانت قادمة من الإمارات – شاهد بالفيديو اختبر معلوماتك.. 5 ميزات لتطبيق واتساب يجب أن يعرفها الجميع ”قوات الشرعية“ تستعيد ”المحفد“ بعد معارك عنيفة مع مليشيا ”المجلس الانتقالي“.. تفاصيل ماحدث تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للأجانب بعثة الهلال السعودي تصل الدوحة للمشاركة بكأس العالم للأندية موقع روسي: هل يظل العراق على الخريطة السياسية؟ شركة كمران تدشن أول مصانعها لإنتاج السجائر خارج اليمن
أعلنت النيابة السودانية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، ونقلها بعد التحري إلى سجن النساء بأم درمان.
وأفاد ناشطون بأن اعتقال بابكر متعلق بعدة قضايا من بينها امتلاكها لأراض سكنية، وحسابات مصرفية باسمها، فضلا عن شركات ترأس مجالس إدارتها.
إلى ذلك، يتوقع أن تصدر محكمة سودانية حكما نهائيا على الرئيس المعزول عمر البشير، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بتهم غسل الأموال والفساد والثراء الحرام، التي تصل عقوبتها للسجن أكثر من 10 سنوات.
ويواجه البشير الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم دعاوى جنائية عديدة، ترتبط بقيادته انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أوصله للسلطة بالقوة، وتتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإسقاط حكومة ديمقراطية منتخبة، وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام أو السجن المؤبد، في حال الإدانة.