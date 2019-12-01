السعودية تعلن إحباط تهريب ملايين المخدرات كانت قادمة من الإمارات – شاهد بالفيديو

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت الجمارك السعودية عن ضبط شحنة ضخمة من المخدرات عند معبر حدودي مع الإمارات.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) تمكنت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في جمرك البطحاء الحدودي الرابط بين المملكة والإمارات من إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن مفتشي الجمارك ضبطوا 10 ملايين و100 ألف حبة كبتاغون حاول سائقا شاحنتين إدخالها لأراضي المملكة.

وأضافت أن مفتشي الجمارك ضبطوا في البداية سائق إحدى الشاحنتين الذي اعترف أثناء التحقيق معه عن عزم صديق له تنفيذ عملية تهريب مماثلة عبر المنفذ نفسه.

وقالت الهيئة على حسابها الرسمي على "تويتر" إنه "في محاولة تُعد من أكبر محاولات التهريب خلال السنوات الماضية.. الجمارك السعودية في منفذ البطحاء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاغون، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط المستقبلين للكمية".

وتعدّ هذه المحاولة – بحسب هيئة الجمارك – من أكبر محاولات التهريب، وجرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للقبض على الأشخاص الذين كان من المفترض أن يستقبلوا الكمية.