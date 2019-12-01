اختبر معلوماتك.. 5 ميزات لتطبيق واتساب يجب أن يعرفها الجميع

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 113

سواء كنت تملك جهاز آيفون أو أندرويد، فمن المؤكد أن الواتساب هو أحد أكثر التطبيقات التي تستخدمها في معظم الوقت. فهذا التطبيق يقدم خدمة المراسلة الفورية الأكثر استخداما في العالم.

وقال الكاتب مانو إغليسياس، في تقرير نشرته مجلة "موي إنتيرسنتي" الإسبانية، إن هناك ميزات رئيسية لتطبيق واتساب يجب معرفتها للجميع حتى المبتدئين.

1- ضبط نغمة مخصصة لكل جهة اتصال

عادة ما تكون النغمات التي تصدر عند تلقي رسالة على الواتساب موحدة لجميع جهات الاتصال الخاصة بك، لكن التطبيق سيساعدك في تخصيص نغمة معينة لكل جهة. وسيساعدك هذا الخيار في معرفة من يكتب إليك دون الحاجة إلى إلقاء نظرة على شاشة الهاتف الذكي، وبذلك ستتمكن من الرد على أهم المحادثات بسرعة.

ولتغيير نغمة جهة اتصال معين، يجب عليك أولا فتح محادثة مع الشخص أو المجموعة التي تريد وضع نغمة مخصصة لها والنقر على الاسم في أعلى الشاشة، ثم الضغط على نغمة مخصصة واختيار نغمة جديدة من القائمة التي تظهر. وبمجرد تحديد النغمة، اضغط على خاصية "حفظ" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لتطبيق التغييرات. وبذلك، سيصبح لكل الرسائل أو الملاحظات الصوتية أو الملفات التي تتلقاها من ذلك الشخص، صوت جديد بدلا من الذي قمت بتحديده افتراضيا لجميع الرسائل.

2- البحث عن رسالة من بين جميع المحادثات

من المؤكد أنك بحثت في بعض الأحيان عن رسالة دون أن تتذكر في أي محادثة، خاصة مع وجود العديد من المحادثات الفردية التي تعقد عادة عملية البحث. وفي هذه الحال، يحتوي واتساب على محرك بحث قادر على البحث عن كلمة معينة بين جميع المحادثات والمجموعات في قائمة الدردشة.

وبفضل هذه الخاصية، أصبح تحديد موقع رسالة معينة أسهل بكثير. وللوصول إلى محرك البحث هذا، فإن كل ما عليك فعله هو فتح علامة تبويب الدردشات وتمرير المحادثات من أعلى إلى أسفل. وأثناء قيامك بذلك، سيظهر لك محرك بحث في أعلى الأزرار الخاصة بقوائم الرسائل وإنشاء مجموعة.

عندئذ، يجب عليك أن تكتب في محرك البحث الكلمات التي تحتاج إلى تحديد موقعها وستظهر لك جميع النتائج التي تجدها في جميع المحادثات ومجموعات قائمة الدردشات الخاصة بك. ويمكنك أيضا البحث في محادثة محددة، وفي هذه الحال يجب عليك النفاذ إلى المحادثة، والنقر على الاسم ثم اختيار "بحث في الدردشة".

تطبيق واتساب يوفر إصدار ويب مفيدا للغاية، خاصة إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام جهاز الحاسوب أو الجهاز اللوحي (الفرنسية)

تطبيق واتساب يوفر إصدار ويب مفيدا للغاية، خاصة إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام جهاز الحاسوب أو الجهاز اللوحي (الفرنسية)

3- الدردشة على الواتساب من جهاز حاسوب أو جهاز لوحي

من أجل إنشاء حساب واتساب من الضروري أن يكون لديك رقم هاتف محمول، لكن هل تعرف أنه بإمكانك الدردشة أيضا من جهاز حاسوب أو جهاز لوحي باستخدام حسابك؟

يوفر تطبيق واتساب إصدار ويب مفيدا للغاية، خاصة إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام جهاز الحاسوب أو الجهاز اللوحي. وفي هذه الحال، كل ما عليك فعله هو النفاذ إلى عنوان "https://web.whatsapp.com" واتباع الإرشادات التي ستظهر على الشاشة. وبمجرد فتح الجلسة، يمكنك الدردشة باستخدام لوحة مفاتيح الحاسوب بشكل أكثر ارتياحا. وبالطبع، يجب أن يكون لديك هاتف ذكي في جميع الأوقات على شبكة الإنترنت ومتصل بها، لأن جميع الاتصالات ستستمر في الورود على الأجهزة المحمولة.

4- منع الصور ومقاطع الفيديو من حفظ نفسها تلقائيا على هاتفك

باستخدام الإعدادات الافتراضية، يحفظ الواتساب جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تتلقاها سواء من المحادثات الفردية أو الجماعية في ذاكرة تخزين الهاتف تلقائيا.

لكن ذلك قد يمثل مشكلة إذا تلقيت العديد من الملفات في نهاية اليوم، وكنت لا ترغب في حفظ البعض منها مع صورك. ولمنع حدوث ذلك، ليس عليك سوى النفاذ إلى علامة التبويب "ضبط - الدردشات" وإلغاء تنشيط خيار "حفظ في ذاكرة التخزين". ومنذ تلك اللحظة، لن يتم حفظ الملفات بمفردها وستكون أنت الذي يقرر ما سيتم الاحتفاظ به من الملفات.

5- التعرف على الوقت الذي قرئت فيه رسائلك

يمكنك الواتساب من التعرف على الوقت الذي قرئت فيه رسائلك بالتحديد، سواء في المحادثات الفردية أو المجموعات. وللقيام بذلك، عليك الدخول إلى الرسالة التي تريد معرفة زمن قراءتها وتحريك إصبعك عليها من اليمين إلى اليسار.