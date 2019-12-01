”قوات الشرعية“ تستعيد ”المحفد“ بعد معارك عنيفة مع مليشيا ”المجلس الانتقالي“.. تفاصيل ماحدث

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول، السيطرة على مديرية المحفد بمحافظة أبين (جنوبي اليمن)، بعد معارك عنيفة مع مليشيا ما يسمى بـ” المجلس الإنتقالي الجنوبي“، الموالي للامارات.

وبحسب موقع الجيش الوطني ”26 سبتمبر“، فقد داهمت قوات الجيش، صباح اليوم، عددا من المواقع التي كان يتحصن بها عناصر تخريبية، تابعة لمليشيا المجلس الإنتقالي، عقب تنفيذها أعمال تخريبية واعتداءات على قوات الجيش في مديرية المحفد.

وضبطت قوات الجيش خلال المداهمة عدد من تلك العناصر التخريبية في المديرية.

يأتي هذا عقب تعرض قوات الجيش الوطني، خلال الأيام الماضية، لأكثر من محاولة اعتداء واستفزازات متكررة من قبل مليشيا الانتقالي بهدف عرقلة وصول اللواء الأول حماية رئاسية الى العاصمة المؤقتة عدن بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض.

وتعرصت قوات الجيش الوطني، أمس الأربعاء، لكمين مسلح نصبته، مليشيا المجلس الإنتقالي، في منطقة “طاليل” الجبلية غرب المديرية ذاتها، أدى إلى استشهاد وجرح عدد من أبطال الجيش.

كما اعترضت مليشيا الإنتقالي، سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية، قبل أن تقوم بتحشيد مليشياتها من عدد من المحافظات إلى محافظة أبين لعرقلة دخول القوات المتفق عليها، في خرق سافر لاتفاق الرياض.