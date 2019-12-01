بعثة الهلال السعودي تصل الدوحة للمشاركة بكأس العالم للأندية

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 157

وصلت بعثة نادي الهلال السعودي، مساء الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويلعب الهلال السعودي أمام الترجي الرياضي التونسي على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، السبت المقبل.

وفي حال تفوق الهلال على الترجي ممثل القارة الأفريقية، سيصطدم بفلامينغو البرازيلي، بطل قارة أمريكا الجنوبية بالدور النصف نهائي، في حين يواجه السد القطري، السبت أيضا، مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وذلك بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على هينجين سبورت (كاليدونيا الجديدة).

وفي حال واصل السد مشواره في البطولة وتفوق على مونتيري، سيكون في مواجهة تاريخية أمام ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

وكان الهلال السعودي حقق البطولة الآسيوية مؤخرا بفوزه ذهابا وإيابا على أوراوا ريد دايمونز الياباني، ليكون الفريق السعودي الثالث الذي يشارك في كأس العالم للأندية، بعد النصر، والاتحاد.

وتلقى الهلال خبرا سيئا قبل يوم من توجهه إلى الدوحة، بتأكد غياب نجمه سلمان الفرج عن البطولة بداع الإصابة.

إلا أن الهلال يأمل بتقديم مشاركة مشرفة، لا سيما أن قوانين البطولة تتيح مشاركة جميع محترفيه السبعة، بخلاف دوري أبطال آسيا الذي يقتصر على مشاركة 4 فقط، مع إلزامية أن يكون أحدهما آسيويا.

ويملك الهلال كوكبة من أبرز النجوم، على غرار الهداف الفرنسي المخضرم بافتيمبي غوميز، والنجم الإيطالي سبستيان جيوفينكو، والجناح البيروفي الطائر أندريه كاريو، وصانع الألعاب البرازيلي كارلوس إدواردو.

إضافة إلى الهداف السوري عمر خربين، والمحور الكولومبي المتألق غوستافو كويلار، والمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

كما يملك "الزعيم"، نجوما محليين يتقدمهم سالم الدوسري، ولاعبي خط الوسط محمد كنو، وعبد الله عطيف (أفضل لاعب في خليجي 24)، والظهيرين ياسر الشهراني، ومحمد البريك.