شركة كمران تدشن أول مصانعها لإنتاج السجائر خارج اليمن

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دشنت شركة كمران للصناعة والاستثمار، اليوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول، أولى مشاريعها خارج اليمن والمتمثل في مصنع كمران الأردن بتكلفة تقدر بـ27 مليون دولار.
وافتتح نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي وسفير اليمن في الأردن علي العمراني، المرحلة الأولى من المصنع البالغ تكلفتها 17 مليون دولار بعد الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج الخاصة بالسجائر(الرفيعة) من علامات ( كمران ، ريدان ، وكريتر).
وحضر حفل الافتتاح السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، حيث تعد شركة التبغ البريطانية احد شركاء شركة كمران ـ والسفير الأردني لدى اليمن سلمان الغويري، وعضو مجلس إدارة شركة كمران اقبال بهادر، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة الدكتور خلف الهميسات، ومدير عام المناطق الحرة مشهور الطراونة.
وفي الافتتاح قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالحافظ السمة ان المرحلة الثانية والمتمثلة في تركيب خطوط انتاج سجائر (الكينج سايز) بانواعها ستبلغ تكفتها 10 ملايين دولار ليبلغ اجمالي المرحلتين قرابة 27 مليون دولار.
وتبلغ طاقة المصنع الإنتاجية 15 الف كرتون في الشهر، وسيمثل انطلاقة وجسرا للعبور الى منطقة الشرق الأوسط والجزيرة كما انه يمثل الرديف الفاعل لانشاء وتوسيع أصناف الشركة محليا، بحسب السمة.
ويعد مصنع شركة كمران الأردن (مناطق حرة) اول مشروع استثمار خارجي للشركة منذ تأسيسها عام 1963م والتي أصبحت من كبرى الشركات الوطنية لانتاج السجائر ومن اهم الشركات الايرادية للدولة ودورها البارز في تنفيذ المشاريع المجتمعية وفي مقدمتها بناء السدود والمدارس ودعم الشباب والاعمال الإنسانية.
وستعمل عائدات المصنع على دعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة من خلال المبيعات في المحيط الإقليمي المتمثل في منطقة الشام والجزيرة العربية.
يذكر ان شركة كمران تأسست عام 1963م حيث تملك الحكومة اليمنية 81ر27 منها في حين تبلغ حصة شركة التبغ البريطانية الامريكية 25 %، ونسبة 33 % اكتتاب عام بينما يملك البنك اليمني للانشاء والتعمير 66ر13 %.