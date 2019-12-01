آخر الاخبار

السعودية تعلن إحباط تهريب ملايين المخدرات كانت قادمة من الإمارات – شاهد بالفيديو اختبر معلوماتك.. 5 ميزات لتطبيق واتساب يجب أن يعرفها الجميع ”قوات الشرعية“ تستعيد ”المحفد“ بعد معارك عنيفة مع مليشيا ”المجلس الانتقالي“.. تفاصيل ماحدث تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للأجانب بعثة الهلال السعودي تصل الدوحة للمشاركة بكأس العالم للأندية موقع روسي: هل يظل العراق على الخريطة السياسية؟ شركة كمران تدشن أول مصانعها لإنتاج السجائر خارج اليمن الفنانة اللبنانية إليسا توجه رساله خاصة إلى إيران وإسرائيل روسيا تنتفض دفاعا عن انقرة: وتعلن تركيا تتعرض لضغوط غير مقبولة من قبل أمريكا مأرب تعلن الحرب على الغلاء وتجاره المستغلين .. نزول ميداني وقائمة موحدة للأسعار

سبأفون .. أصالة وتواصل

الفنانة اللبنانية إليسا توجه رساله خاصة إلى إيران وإسرائيل

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 193

 

وجهت الفنانة اللبنانية "إليسا" رسالة إلى إيران، دعت فيها الأخيرة إلى التوقف عن استغلال نفوذها في بلادها، بما يضر استقرارها.

وفي تغريدة عبر تويتر، أكدت إليسا أن إسرائيل عدو مشترك للجميع، في إشارة إلى لبنان وإيران وغيرها من الأطراف الإقليمية.

لكنها استدركت بالقول (باللهجة المحلية): "بس دخيل الله ما بقا حدا يعمل لبنان ملعب تا هوي ما يتضرر ويصير بدو يحارب عا حساب لبنان وشعبو".

وأضافت: "خلي إيران تحارب من إيران ولبنان بس بدو يحارب بيحارب من لبنان".

وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت هدوءا حذرا وتوترا، وذلك بعد صدامات وقعت فجرا بين مناهضين للحراك الشعبي من أنصار "حزب الله" وحركة "أمل"، والقوى الأمنية في وسط المدينة.

 
إقراء أيضاً
باحثون: بقاء الأطفال أمام الشاشات يضر بتطور المخ
دراسة عربية مثيرة: استعمال الهواتف الذكية وأثرة في تراجع القدرات الجنسية
تعرض نجمة لبنانية لموقف محرج جدا في الرياض – فيديو
خبر وفاة الفنان محمد عبده تجتاح مواقع التواصل
شركة قوقل تقدم مكافأة لمواطن سعودي ... لهذا السبب؟
دولة عربية تحكم بالسجن على رؤساء وزراء سابقين ومسئولين ورجال اعمال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس