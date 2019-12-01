الفنانة اللبنانية إليسا توجه رساله خاصة إلى إيران وإسرائيل

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجهت الفنانة اللبنانية "إليسا" رسالة إلى إيران، دعت فيها الأخيرة إلى التوقف عن استغلال نفوذها في بلادها، بما يضر استقرارها.

وفي تغريدة عبر تويتر، أكدت إليسا أن إسرائيل عدو مشترك للجميع، في إشارة إلى لبنان وإيران وغيرها من الأطراف الإقليمية.

لكنها استدركت بالقول (باللهجة المحلية): "بس دخيل الله ما بقا حدا يعمل لبنان ملعب تا هوي ما يتضرر ويصير بدو يحارب عا حساب لبنان وشعبو".

وأضافت: "خلي إيران تحارب من إيران ولبنان بس بدو يحارب بيحارب من لبنان".

وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت هدوءا حذرا وتوترا، وذلك بعد صدامات وقعت فجرا بين مناهضين للحراك الشعبي من أنصار "حزب الله" وحركة "أمل"، والقوى الأمنية في وسط المدينة.