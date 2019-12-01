مأرب تعلن الحرب على الغلاء وتجاره المستغلين .. نزول ميداني وقائمة موحدة للأسعار

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 466

دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب اليوم حملة إشهار قائمة الأسعار الموحدة للسلع الغذائية والمواد الأساسية لدى محلات الجملة والمراكز التجارية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الرقابة التموينية في الأسواق وضبط المخالفين، وتثبيت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية وتوحيدها بما يكفل حماية المستهلك من جشع التجار واستغلالهم.

وخلال تدشين الحملة أشار وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري، إلى ضرورة التزام جميع التجار بقوائم الأسعار الموحدة والمعتمدة من قبل مكتب الصناعة والتجارة والتأكد من سلامة الأغذية وطرق التخزين وعدم الاحتكار للمواد والسلع الغذائية.

وشدد الوكيل الباكري على أهمية الدور المنوط بمكتب الصناعة والتجارة وضرورة أن تستمر جهوده بوتيرة عالية لضمان نجاح هذه المهمة الوطنية وتطوير آلية التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لما فيه المصلحة العامة.

وأكد الباكري أن السلطة المحلية ستتخذ كافة الإجراءات الحازمة تجاه المتلاعبين بالأسعار الذين لايبالون بمعاناة المستهلكين ، والنازحون في مقدمتهم حيث يمثلون الشريحة الأوسع من بين سكان المدينة ويعيشون ظروفاً صعبة تستدعي مساعدتهم وتخفيف معاناتهم.

من جانبه تطرق نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي إلى الإجراءات القانونية الصارمة التي ستعقب هذه الحملة ضد المخالفين لها سواءً في عدم إشهار القائمة، أو مخالفة أسعارها المحددة.

ودعا كافة المواطنين للإبلاغ عن تجار (الجملة والتجزئة) الذين لا يتقيدون بالأسعار الجديدة عبر أرقام مكتب الصناعة والتجارة الموجودة في ملصقات قائمة التسعيرة.