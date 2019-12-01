الإطاحة بـ”العليمي“ وتكليف فريق من مستشاري الرئاسة بمهمة تاريخية والكشف عن مستجدات تشكيل حكومة جديدة.. تفاصيل اجتماع سياسي رفيع برئاسة ”هادي“ و”محسن“

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كلف الرئيس عبدربه منصور هادي، الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول، فريق من مستشاريه للجلوس مع القوى السياسية لبلورة تصور للمرحلة القادمة يستند الى ما تم طرحه ويستوعب المتغيرات.

جاء ذلك، خلال لقائه بقيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، حيث أكد الرئيس خلال الاجتماع بأنه لن يسمح بأضعاف هذا التحالف وتلاحمه.

وكشفت وكالة”سبأ“ في سياق خبرها، عن الإطاحة برئيس التحالف الوطني الدكتور رشاد العليمي، وتعيين الدكتور عبد الرحمن السقاف خلفا له، حيث قالت إنه تحدث في الاجتماع رئيس التحالف السابق العليمي والحالي السقاف.

وفي الاجتماع قال الرئيس ان ”اليمن تواجه تحديات كبيرة وعلى مختلف الصعد التي تحتاج من الجميع إلى مواجهتها بشكل جمعي وموحد"، مؤكدا على دور الأحزاب و جهودها في المساعدة على تنفيذ اتفاق الرياض ومراقبة الأداء وبذل الجهود لتحويل الاتفاق إلى مشروع لاستعادة الدولة مع نشاط يواكب ذلك على الصعيد العملي والميداني وتوحيد وترشيد الخطاب الإعلامي والسياسي باتجاه بناء ومسؤول يجمع ولا يفرق.

وأكد على أهمية الحرص على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والتزام الجميع بتنفيذه منطلقين من مسؤوليتنا في حقن الدماء وعودة الدولة واعتمادا على ثقتنا بالأشقاء في المملكة العربية السعودية وحرصهم على تعزيز وجود الدولة.

واشار الى ان تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يعد المدخل الأساسي لعودة الدولة وتثبيت سلطاتها والمدخل لتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكداً الاستعداد التام لتشكيل حكومة فاعلة وقوية، وقد بادرنا ووجهنا رئيس الحكومة بالنزول لعدن في ظل ظروف بالغة الصعوبة والعمل على صرف المرتبات وتطبيع الأوضاع والخدمات بصورة عامة.

وشدد الرئيس على أهمية توجيه جهود الجميع نحو أولويات المرحلة القادمة وأن يتجاوز الجميع المماحكات السياسية، لافتاً الى ان البلد أمام مرحلة هامة تستدعي من الجميع مسؤولية الحفاظ عليها وحماية النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية ، والدفاع عن اليمن من المد الإيراني باعتبار هذه الأسس هي النواة التي سنبني شراكتنا على أساسها، وسنعمل على استيعاب الجميع في إطار الدولة وتحت هذه المبادئ.