دولة اوروبية تعد الميسري بمزيد من الدعم والأخير يدعوها لتحرك جاد ويتحدث عن انجاح اتفاق الرياض

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- سبأ

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اعرب وزير الداخلية اليمني ، احمد الميسري،ً عن أمله في ان تسهم فرنسا في تحرك جاد لإحلال السلام في اليمن.

وجدد الميسري حرص الحكومة بكامل مؤسساتها على إنجاح اتفاق الرياض واستتباب الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وتوحيد الجبهة الداخلية.

واستعرض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ، في العاصمة العمانية مسقط ، مع السفير الفرنسي لدى بلادنا كريستيان تيستو، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد الوزير الميسري خلال لقائه امس مع السفير الفرنسي،ترحيب الحكومة بأي خطوات من شأنها وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن استنادا إلى المرجعيات الأساسية الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأشار وزير الداخلية الميسري، إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لا تسعى للسلام وهذا ما أثبتته جولات المشاورات السابقة..معرباً عن أمله إسهام فرنسا في التحرك الجاد لإحلال السلام في اليمن.

من جانبه، جدد السفير الفرنسي موقف بلاده الدعم للحكومة الشرعية..مشددا على ضرورة نجاح اتفاق الرياض.

واكدً أن بلاده شريك حقيقي للحكومة اليمنية وستقدم المزيد من الدعم لمساعدة الحكومة والشعب اليمني حتى يتمكن من الخروج من دائرة الحرب.