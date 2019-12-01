تكريم شلال يثير جدلا وخلافا داخل الشرعية وجميح يهاجم الوزير عسكر ويحرجه والأخير يتهرب تعرف على قائمة الهواتف التي ستُحرم من "واتساب" مع بداية 2020 انتهاك صارخ وقعت فيه الحكومة الشرعية واستفزت بسببه آلاف اليمنيين تحركات سعودية لإلغاء عقوبة الإعدام والجلد.. وهذه هي البدائل... وزير يحذر من خطورة استمرار تجريف العملية التعليمية في اليمن مراقبون: مخاطر جسيمة تتربص بالعملة الوطنية..أسعار الصرف اليوم الخميس ماهي الخطة الأمنية للعاصمة عدن، وماصحة التنسيق مع الحرس الجمهوري مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية يفرض عقوبات على شركات إيرانية تعمل لصالح الحوثي بعيدا عن الحبوب.. تطبيقات هواتف ذكية لمنع الحمل أردوغان يتحدث بإعجاب عن أمير قطر.. فماذا قال؟
هاجم الدكتور محمد جميح سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو ، وزير حقوق الانسان في الحكومة اليمنية ، على خلفية التكريم الذي قدمته الوزارة للمدعو شلال شايع مدير أمن عدن المقال.
و تساءل جميح في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابه على تويتر بالقول: كيف يجرؤ وزير حقوق الإنسان على تكريم شلال شائع الذي ورد اسمه بتقرير لجنة الخبراء الأممية مرتبطاً بجرائم اغتيال وقتل بعدن؟!
وتابع :كيف يشوه الوزير سمعة بلاده دولياً؟! كيف سيكون ذا مصداقية لدى المحافل الدولية بعد ذلك؟ هل الشرعية التي أقالت شلال هي الشرعية التي كرمته؟!
الوزير عسكر تهرب مجددا وواصل موقفه الرمادي من تأكيد أو نفي المعلومة، واكتفى بمطالبة جميح بتقديم تساؤله عبر القنوات الرسمية.