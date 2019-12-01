وزير يحذر من خطورة استمرار تجريف العملية التعليمية في اليمن

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حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس الأربعاء من خطورة استمرار تجريف العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال "الارياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية بدلا من تركيز الجهود على رفع مستوى التحصيل العلمي حولت جماعة الحوثي الحرم الجامعي الى حوزه وخصصت قاعات الدراسة لتحليل خطابات سيدها القادم من كهوف صعدة".
واضاف أن اليمن ستدفع لعقود قادمة ثمنا باهضا جراء اختراق الحوثيين العملية التعليمية وتلاعبها بالمناهج الدراسية في مراحلها الاولى والجامعية وتوجيهها بما يخدم أهدافها الخبيثة، والذي سيؤثر بشكل مباشر على الاداء الاكاديمي وضعف مخرجات التعليم وعدم مواكبتها للتطور العلمي وسوق العمل".
وجدد الارياني دعوته للمجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن للضغط على الجماعة للنأي بالعملية التعليمية، وعدم استخدام قاعات الدراسة لنشر الافكار المذهبية المتطرفة المستوردة من إيران والتي تستهدف وحدة النسيج الاجتماعي وحاضر ومستقبل اليمنيين.