وزير يحذر من خطورة استمرار تجريف العملية التعليمية في اليمن مراقبون: مخاطر جسيمة تتربص بالعملة الوطنية..أسعار الصرف اليوم الخميس ماهي الخطة الأمنية للعاصمة عدن، وماصحة التنسيق مع الحرس الجمهوري مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية يفرض عقوبات على شركات إيرانية تعمل لصالح الحوثي بعيدا عن الحبوب.. تطبيقات هواتف ذكية لمنع الحمل أردوغان يتحدث بإعجاب عن أمير قطر.. فماذا قال؟ الأمم المتحدة تكشف رسمياً عن نوعية السلاح المستخدم في هجوم «أرامكو» والدولة المتورطة مسؤول حكومي يبعث برسالة عاجلة للرئيس «هادي».. تصعيد إمارتي خطير لتفجير الوضع عسكرياً بإحدى محافظات «الشرعية» بيان مشترك للأحزاب السياسية يتحدث عن ”خيانة وطنية“ تستهدف تعز ويوجه نداء عاجل للمحافظ وقيادة المحور وكيل وزارة الشباب والرياضة ”منير لمع“ يزور مكتب التربية بمأرب
لازالت أسعار الصرف اليوم تراوح مكانها في الأمس، إلا أن ذلك لايبشر بخير، فقد حذر مراقبون من خطر فتح محلات الصرافة الغير مرخصة والعشوائية التي تقوم بها مليشيات الحوثي في كل شوارع المدن المسيطرة عليها .
وقال مراقبون أن هناك خطر آخر يهدد العملة اليمنية وهي عمليات الطباعة دونما مخزون ولاموارد ترفد ميزانية الدولة، كما أن عمليات السحب المباشر للعملة المطبوعة في مناطق سيطرة الحوثي وحجزها لديهم تمثل ورقة ضغط مستقبلية لصالح المليشيات؛ لإرضاخ الحكومة وفقا لرغباتهم، مالم فسيكون لديهم القدرة على ضرب الريال حال ضخها (العملة المطبوعة) في السوق، مما يسبب تضخم يأذن بانهيار الريال اليمني إلى أدنى درجاته.
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار الأمريكي: شراء 585والبيع 587
الريال السعودي: شراء154.35 والبيع 154.6
أسعار الصرف في عدن:
الدولار الأمريكي : شراء596والبيع 600
الريال السعودي : شراء 156.6والبيع 157