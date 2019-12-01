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مراقبون: مخاطر جسيمة تتربص بالعملة الوطنية..أسعار الصرف اليوم الخميس

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص
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لازالت أسعار الصرف اليوم تراوح مكانها في الأمس، إلا أن ذلك لايبشر بخير، فقد حذر مراقبون من خطر فتح محلات الصرافة الغير مرخصة والعشوائية التي تقوم بها مليشيات الحوثي في كل شوارع المدن المسيطرة عليها .

وقال مراقبون أن هناك خطر آخر يهدد العملة اليمنية وهي عمليات الطباعة دونما مخزون ولاموارد ترفد ميزانية الدولة، كما أن عمليات السحب المباشر للعملة المطبوعة في مناطق سيطرة الحوثي وحجزها لديهم تمثل ورقة ضغط مستقبلية لصالح المليشيات؛ لإرضاخ الحكومة وفقا لرغباتهم، مالم فسيكون لديهم القدرة على ضرب الريال حال ضخها (العملة المطبوعة) في السوق، مما يسبب تضخم يأذن بانهيار الريال اليمني إلى أدنى درجاته.

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي: شراء 585والبيع 587

الريال السعودي: شراء154.35 والبيع 154.6

أسعار الصرف في عدن:

الدولار الأمريكي : شراء596والبيع 600

الريال السعودي : شراء 156.6والبيع 157

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