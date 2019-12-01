مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية يفرض عقوبات على شركات إيرانية تعمل لصالح الحوثي

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 267

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، شبكة شركات شحن إيرانية متورطة في تهريب معدات قاتلة من إيران إلى اليمن بالنيابة عن فيلق الحرس الثوري الإسلامي (فيلق القدس) على لائحة عقوباتها.

وكانت القوات الأمريكية قد استولت الشهر الماضي، على أسلحة مهربة على متن قارب صغير متجه إلى اليمن، حسب بيان الدفاع الأمريكية.

واعتبرت واشنطن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها مثال آخر على ان الحكومة الأمريكية قطعت كل السبل لإيصال الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين.

وفرض المكتب عقوبات على ثلاثة وكلاء مبيعات لشركة "طيران ماهان " الإيرانية مقرهم في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ.

هذا ورحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن وزاره الخارجية الأمريكية بشأن فرض عقوبات على ثماني كيانات إيرانية ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.

واعتبرت الحكومة أن القرار الأمريكي يؤكد ما ذهبت إليه اليمن مراراً من التحذير من تنامي الخطر الإيراني على أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل استمرار تمادي نظام طهران في تهريب الأسلحة وتقديم الدعم المالي واللوجستي لميليشيات الحوثي في تحد صارخ للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن.