أردوغان يتحدث بإعجاب عن أمير قطر.. فماذا قال؟

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 96

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنه أحد القادة الذين لهم بصمة، مبدياً إعجابه به كقائد.

جاء ذلك أثناء مشاركة الرئيس التركي في برنامج نظمته جامعة "بيلكنت" بالعاصمة التركية أنقرة، حمل اسم "كل إنسان عالم بحد ذاته".

وفي إجابته عن سؤال من هم أبرز القادة التاريخيين الذي تأثر بشخصياتهم قال أردوغان: "الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم)، هو القائد المثالي بالنسبة إليّ".

وأردف: "وهناك قادة تركوا بصماتهم في الحقب الزمنية التي عاشوا فيها؛ فعلى سبيل المثال مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك".

وأكمل: "وفي منطقة الخليج هناك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فهو شاب وديناميكي، ويقف إلى جانب الدول الفقيرة".

أما في أوروبا فلا أجد قائداً بالمعنى الحقيقي حالياً، فقد كان المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرويدر، يتمتع بصفات القيادة، وكان صادقاً".

وتربط تركيا وقطر علاقات استثنائية ووثيقة في منطقة تعج بالصراعات على المصالح والنفوذ، كما يوجد تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق بوجهات النظر في قضايا إقليمية ودولية كثيرة، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.