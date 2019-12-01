أردوغان يتحدث بإعجاب عن أمير قطر.. فماذا قال؟ الأمم المتحدة تكشف رسمياً عن نوعية السلاح المستخدم في هجوم «أرامكو» والدولة المتورطة مسؤول حكومي يبعث برسالة عاجلة للرئيس «هادي».. تصعيد إمارتي خطير لتفجير الوضع عسكرياً بإحدى محافظات «الشرعية» بيان مشترك للأحزاب السياسية يتحدث عن ”خيانة وطنية“ تستهدف تعز ويوجه نداء عاجل للمحافظ وقيادة المحور وكيل وزارة الشباب والرياضة ”منير لمع“ يزور مكتب التربية بمأرب دراسة عربية مثيرة: استعمال الهواتف الذكية وأثرة في تراجع القدرات الجنسية في اجتماع رفيع حضره وكيل جهاز الاستخبارات.. وزير الدفاع يستنفر قوات الأمن والجيش لافشال مخططات الفوضى تعرف على الزعيم العربي الذي تعد تغريداته الأعلى تفاعلا على توتير الولايات المتحدة ستكشف معلومات سرية عن الفضاء محمد صلاح يشعل مواقع التواصل بصورة ولوفرين يطالبه بالهدوء
أعلنت الأمم المتحدة، أن مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن لا تملك نوع الطائرات المسيرة المستخدمة في هجوم أرامكو السعودية في سبتمبر الماضي.
وقال تقرير الأمم المتحدة إنه لا يمكن التأكيد حاليًا بأن الهجمات التي استهدفت منشآت شركة "أرامكو" السعودية قبل ثلاثة أشهر، نُفذت بصواريخ أو طائرات مسيرة إيرانية الصنع.
جاء ذلك في التقرير الثامن الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استنادًا إلى القرار الأممي رقم 2231 بخصوص الاتفاق النووي مع إيران، وقدمه لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء.
وبحسب التقرير، فإن غوتيريش أشار إلى دراسة الأمم المتحدة مخلفات الأسلحة المستخدمة في الهجمات على مدينة عفيف السعودية في مايو/ أيار، ومطار أبها في آب/ أغسطس، ومنشآت أرامكو في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة لم تتمكن من التأكد بأن صواريخ كروز والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات المذكورة إيرانية الصنع، أو أنها نُقلت بشكل مخالف لقرار مجلس الأمن.
ولفت إلى استمرار الأمم المتحدة في جمع معلومات إضافية عن الصواريخ والطائرات المسيرة المذكورة وتحليلها، مبينًا أن الحوثيين لا يملكون طائرات مسيرة من هذا النوع.
وأضاف أن الطائرات المسيرة مزودة بجيروسكوب عمودي من "طراز V9" استُخدم في أفغانستان عام 2016، وأن منتج الجيروسكوب المذكور غير معروف بعد.
والجِيروسكوب أو البوصلة الدوارة، هو جهاز يستخدم الدوران لإحداث اتجاه ثابت في الفضاء ويقاوم أي محاولة لتغيير اتجاهه.
ويستعمل الجيروسكوب في الطيران وفي معدات الملاحة، حيث يوفر معلومات عن مسار الطيران دون التأثر بالاضطرابات أو الدوامات الهوائية.
ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الرياض استهداف منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"،بطائرات مسيرة، تبنته مليشيات "الحوثي"، فيما تقول السعودية أن مصدرها إيراني.