بيان مشترك للأحزاب السياسية يتحدث عن ”خيانة وطنية“ تستهدف تعز ويوجه نداء عاجل للمحافظ وقيادة المحور

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عبرت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول، عن رفضها لتشكيل مليشيات خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وأكدت الأحزاب في بيان مشترك اطلع عليه ”مأرب برس“، رفضها لأي محاولة تجعل من تعز ساحة حرب لتصفية صراعات وأجندات خارجية لا تمت للمشروع الوطني بصلة ولا تخدمه بقدر ما تعمل على تفتيته.

وقالت الأحزاب إن التعامل مع كيانات محلية أو دول إقليمية وغير اقليمية خارج أطر مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية يعد جريمة وخيانة وطنية.

وعبرت عن رفضها التام لمحاولة تعكير العلاقات مع التحالف العربي أو الإساءة لأي من أطرافه، مشددة على ضرورة عدم تكرار أي ممارسات أو رسائل قد تودي إلى سوء فهم يعكر العلاقة مع الأشقاء من دول التحالف العربي.

وطالبت الأحزاب محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية وقيادة محور تعز الوقوف بحزم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع أي محاولات من شأنها خلق تشكيلات مسلحة خارج نطاق المؤسسة العسكرية.

كما دعت الأحزاب قيادة الجيش إلى التحقيق في قضية العائدين من جبهات الحد الجنوبي.

وطالبت الأحزاب قيادة الشرعية والتحالف العربي بدعم الجيش الوطني بشكل جاد لاستكمال تحرير ما تبقي من المحافظة وسرعة صرف مرتباته ومستحقاته الموقوفة منذ اشهر.

وجددت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة تعز على متانة العلاقة الأخوية والمصير المشترك مع الاخوة في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في مواجهة المشروع الانقلابي واستعادة الدولة.

الأحزاب الموقعة على البيان:

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

الحزب الاشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

حزب الرشاد اليمني

حزب العدالة والبناء

اتحاد القوى الشعبية

حزب السلم والتنمية

حزب البعث العربي القومي

حزب البعث العربي الاشتراكي