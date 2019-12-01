وكيل وزارة الشباب والرياضة ”منير لمع“ يزور مكتب التربية بمأرب

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 263

زار وكيل مساعد قطاع الشباب والرياضة د. منير لمع، اليوم الأربعاء، مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب وكان في استقباله مدير مكتب التربية والتعليم د. علي بن علي العباب.

ورحب مدير مكتب التربية بزيارة وكيل القطاع وأكد انها الزيارة الوحيدة والأولى للوزارة.

وناقش الطرفان التنسيق والتعاون المشترك في جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والنهوض بها.

وأكد العباب أن المكتب لايزال يكافح في تنفيذ تلك الانشطة على الإمكانيات المعتمدة في الموازنة منذ عام 2007م رغم زيادة إعداد الطلاب بنسبة 200% عن الأعوام الماضية.

وبدوره أثنى وكيل القطاع على هذه الجهود المبذولة التي يقدمها مكتب التربية والتعليم للطلاب والطالبات على مستوى المحافظة بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، مؤكداً أن هذه الزيارة جاءت بتوجيهات معالي وزير الشباب والرياضة أ. نايف صالح البكري، بهدف منح الأولوية لتقديم المزيد من الأنشطة الشبابية والرياضية.

وأكد لمع على أهمية الاهتمام بشكل خاص على الوعي الثقافي والتعليمي ضمن الأنشطة الشبابية التي تدعمها الوزارة في المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية والكشفية خصوصاً مع تنوع وازدياد السكان بشكل غير مسبوق من جميع مناطق اليمن.

وذكر لمع أن الوزارة ستقف جنباً إلى جنب ببذل المزيد من الدعم والرعاية والاهتمام بالأنشطة التي ستعود بالنفع العام على كل شباب المحافظة.