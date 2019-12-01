بيان مشترك للأحزاب السياسية يتحدث عن ”خيانة وطنية“ تستهدف تعز ويوجه نداء عاجل للمحافظ وقيادة المحور وكيل وزارة الشباب والرياضة ”منير لمع“ يزور مكتب التربية بمأرب دراسة عربية مثيرة: استعمال الهواتف الذكية وأثرة في تراجع القدرات الجنسية في اجتماع رفيع حضره وكيل جهاز الاستخبارات.. وزير الدفاع يستنفر قوات الأمن والجيش لافشال مخططات الفوضى تعرف على الزعيم العربي الذي تعد تغريداته الأعلى تفاعلا على توتير الولايات المتحدة ستكشف معلومات سرية عن الفضاء محمد صلاح يشعل مواقع التواصل بصورة ولوفرين يطالبه بالهدوء شاهد بالفيديو .. واعظ سعودي يرمى فتاة بالحذاء ويشتمها يا زانية .. يقع في قبضة الامن تعرض نجمة لبنانية لموقف محرج جدا في الرياض – فيديو ملايين من البشر سيحرمون من واتساب نهاية ديسمبر الجاري
زار وكيل مساعد قطاع الشباب والرياضة د. منير لمع، اليوم الأربعاء، مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب وكان في استقباله مدير مكتب التربية والتعليم د. علي بن علي العباب.
ورحب مدير مكتب التربية بزيارة وكيل القطاع وأكد انها الزيارة الوحيدة والأولى للوزارة.
وناقش الطرفان التنسيق والتعاون المشترك في جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والنهوض بها.
وأكد العباب أن المكتب لايزال يكافح في تنفيذ تلك الانشطة على الإمكانيات المعتمدة في الموازنة منذ عام 2007م رغم زيادة إعداد الطلاب بنسبة 200% عن الأعوام الماضية.
وبدوره أثنى وكيل القطاع على هذه الجهود المبذولة التي يقدمها مكتب التربية والتعليم للطلاب والطالبات على مستوى المحافظة بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، مؤكداً أن هذه الزيارة جاءت بتوجيهات معالي وزير الشباب والرياضة أ. نايف صالح البكري، بهدف منح الأولوية لتقديم المزيد من الأنشطة الشبابية والرياضية.
وأكد لمع على أهمية الاهتمام بشكل خاص على الوعي الثقافي والتعليمي ضمن الأنشطة الشبابية التي تدعمها الوزارة في المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية والكشفية خصوصاً مع تنوع وازدياد السكان بشكل غير مسبوق من جميع مناطق اليمن.
وذكر لمع أن الوزارة ستقف جنباً إلى جنب ببذل المزيد من الدعم والرعاية والاهتمام بالأنشطة التي ستعود بالنفع العام على كل شباب المحافظة.