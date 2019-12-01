في اجتماع رفيع حضره وكيل جهاز الاستخبارات.. وزير الدفاع يستنفر قوات الأمن والجيش لافشال مخططات الفوضى تعرف على الزعيم العربي الذي تعد تغريداته الأعلى تفاعلا على توتير الولايات المتحدة ستكشف معلومات سرية عن الفضاء محمد صلاح يشعل مواقع التواصل بصورة ولوفرين يطالبه بالهدوء شاهد بالفيديو .. واعظ سعودي يرمى فتاة بالحذاء ويشتمها يا زانية .. يقع في قبضة الامن تعرض نجمة لبنانية لموقف محرج جدا في الرياض – فيديو ملايين من البشر سيحرمون من واتساب نهاية ديسمبر الجاري مصادر خاصة: صرف مرتبين لقوات الجيش الوطني من أصل 8 متأخرة وتحويل مبلغ من مخصصات الجرحى تركيا تفجر مفاجأة حول اتفاقها الأمني مع ليبيا اذا كنت في اليمن : بهذه الخطوات يمكنك الفوز بمنحة لصين لنيل درجة الدكتوراه والماجستير
أعلنت وزيرة الدفاع الأمريكية، باربرا باريت، أن على الولايات المتحدة من أجل إخافة الأعداء والحصول على دعم المواطنين، كشف معلومات كثيرة عن الفضاء، تمس برامج التسليح في الفضاء.
وتفيد Defense News، بأنه وفقا للوزيرة "رفع السرية عن المعلومات المحفوظة في مكان آمن هي فكرة جيدة". ولكن الوزيرة لم تكشف البرامج والمعلومات التي يجب رفع السرية عنها، إلا أنها أشارت إلى أن العملية يجب أن تبدأ عام 2020.
وتشير Defense News إلى أن رفع السرية عن هذه البرامج، سيسمح بتجنب تجنيد مواطني الولايات المتحدة من قبل بلدان مثل روسيا والصين، لجمع المعلومات السرية. كما أن البنتاغون يخطط لنشر معلومات عسكرية سرية تخص الأعداء.
ويذكر أن The Drive أعلنت في ديسمبر الجاري أن سلاح AGM-114R9X Hellfire تستخدمه الولايات المتحدة للقضاء على أعدائها في الخارج.