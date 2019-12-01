الولايات المتحدة ستكشف معلومات سرية عن الفضاء

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزيرة الدفاع الأمريكية، باربرا باريت، أن على الولايات المتحدة من أجل إخافة الأعداء والحصول على دعم المواطنين، كشف معلومات كثيرة عن الفضاء، تمس برامج التسليح في الفضاء.

وتفيد Defense News، بأنه وفقا للوزيرة "رفع السرية عن المعلومات المحفوظة في مكان آمن هي فكرة جيدة". ولكن الوزيرة لم تكشف البرامج والمعلومات التي يجب رفع السرية عنها، إلا أنها أشارت إلى أن العملية يجب أن تبدأ عام 2020.

وتشير Defense News إلى أن رفع السرية عن هذه البرامج، سيسمح بتجنب تجنيد مواطني الولايات المتحدة من قبل بلدان مثل روسيا والصين، لجمع المعلومات السرية. كما أن البنتاغون يخطط لنشر معلومات عسكرية سرية تخص الأعداء.

ويذكر أن The Drive أعلنت في ديسمبر الجاري أن سلاح AGM-114R9X Hellfire تستخدمه الولايات المتحدة للقضاء على أعدائها في الخارج.