آخر الاخبار

دراسة عربية مثيرة: استعمال الهواتف الذكية وأثرة في تراجع القدرات الجنسية في اجتماع رفيع حضره وكيل جهاز الاستخبارات.. وزير الدفاع يستنفر قوات الأمن والجيش لافشال مخططات الفوضى تعرف على الزعيم العربي الذي تعد تغريداته الأعلى تفاعلا على توتير الولايات المتحدة ستكشف معلومات سرية عن الفضاء محمد صلاح يشعل مواقع التواصل بصورة ولوفرين يطالبه بالهدوء شاهد بالفيديو .. واعظ سعودي يرمى فتاة بالحذاء ويشتمها يا زانية .. يقع في قبضة الامن تعرض نجمة لبنانية لموقف محرج جدا في الرياض – فيديو ملايين من البشر سيحرمون من واتساب نهاية ديسمبر‎ الجاري مصادر خاصة: صرف مرتبين لقوات الجيش الوطني من أصل 8 متأخرة وتحويل مبلغ من مخصصات الجرحى تركيا تفجر مفاجأة حول اتفاقها الأمني مع ليبيا

سبأفون .. أصالة وتواصل

تعرض نجمة لبنانية لموقف محرج جدا في الرياض – فيديو

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 363

 

تعرضت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لموقف محرج خلال فعاليات "موسم الرياض" ‏بالسعودية.

ونشرت الفنانة اللبنانية عبر حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو أثناء سيرها داخل أحد ‏الفنادق بالمملكة، وخلال حديثها مع إحدى العوائل انطلق طفل لاحتضانها، لكن في تلك اللحظة فقدت نوال توازنها لتسقط أرضا بعد استناد الطفل عليها.

وعلقت النجمة اللبنانية، على الفيديو قائلة: "لقطة عفوية مع عمر".

 

إقراء أيضاً
دراسة عربية مثيرة: استعمال الهواتف الذكية وأثرة في تراجع القدرات الجنسية
خبر وفاة الفنان محمد عبده تجتاح مواقع التواصل
شركة قوقل تقدم مكافأة لمواطن سعودي ... لهذا السبب؟
دولة عربية تحكم بالسجن على رؤساء وزراء سابقين ومسئولين ورجال اعمال
دراسة بريطانية المضادات الحيوية خطر يؤدي للوفاة
محامية سعودية تخرس المزايدين وتفجر معلومات مذهلة عن المرأة ومصادرها المالية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس