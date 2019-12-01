تعرض نجمة لبنانية لموقف محرج جدا في الرياض – فيديو

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعرضت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لموقف محرج خلال فعاليات "موسم الرياض" ‏بالسعودية.

ونشرت الفنانة اللبنانية عبر حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو أثناء سيرها داخل أحد ‏الفنادق بالمملكة، وخلال حديثها مع إحدى العوائل انطلق طفل لاحتضانها، لكن في تلك اللحظة فقدت نوال توازنها لتسقط أرضا بعد استناد الطفل عليها.

وعلقت النجمة اللبنانية، على الفيديو قائلة: "لقطة عفوية مع عمر".