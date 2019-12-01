تعرض نجمة لبنانية لموقف محرج جدا في الرياض – فيديو

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تعرضت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لموقف محرج خلال فعاليات "موسم الرياض" بالسعودية.
ونشرت الفنانة اللبنانية عبر حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو أثناء سيرها داخل أحد الفنادق بالمملكة، وخلال حديثها مع إحدى العوائل انطلق طفل لاحتضانها، لكن في تلك اللحظة فقدت نوال توازنها لتسقط أرضا بعد استناد الطفل عليها.
وعلقت النجمة اللبنانية، على الفيديو قائلة: "لقطة عفوية مع عمر".