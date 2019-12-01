ملايين من البشر سيحرمون من واتساب نهاية ديسمبر‎ الجاري

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت شركة تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" أن التطبيق سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف نهاية ديسمبر الجاري.

وكشفت الشركة المملوكة لفيسبوك على صفحة الدعم الخاصة بها، عن الهواتف الذكية التي لم تعد قادرة على الوصول إلى التطبيق، مدعية أن هذه الخطوة ضرورية لضمان أمن مستخدميها، وفقاً لصحيفة الاندبندنت البريطانية.

ولن يعمل تطبيق واتساب على أي أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 8 أو إصدار سابق، والذي تم تقديمه لأول مرة من قبل شركة Apple في عام 2014. هذا يعني أن أي شخص لديه جهاز iPhone 6 أو أحدث لن يحتاج إلى القلق بشأن فقد واتساب.

وقالت شركة "واتساب" في منشور على مدونتها الخاص، "للحصول على أفضل تجربة ، نوصيك باستخدام أحدث إصدار من iOS المتاح لهاتفك".

لن يتم دعم هواتف أندرويد التي تستخدم إصدارًا أقدم من 2.3.3 -والمعروفة أيضًا باسم Gingerbread - وسيتم حظر أي شخص يحاول إنشاء حساب جديد أو التحقق من حساب موجود باستخدام Androids الأقدم.

تم إصدار Android Gingerbread في عام 2010 ، لذلك أصبحت الهواتف الذكية من Samsung و Huawei و Sony و Google التي تبلغ قرابة عقد من الزمن في مأمن.

وسيتم دعم هواتف ويندوز التي تعمل بنظام تشغيل الهاتف المحمول Windows Phone 8.1 أو ما بعده من خلال واتساب.

ويمكن لأي من مستخدمي واتساب المتأثرين بتحديث نظام التشغيل الخاص بهم نظريًا لمواصلة استخدام التطبيق، ولكن العديد من طرازات الهواتف القديمة إما ستواجه صعوبة في تشغيل أنظمة تشغيل أحدث، أو ببساطة لن تسمح بتثبيتها.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينهي فيها واتساب دعمه للهواتف القديمة، وقد وصفه من قبل بأنه "قرار صعب" لقطع المستخدمين من أجل السلامة والأداء الوظيفي.