مصادر خاصة: صرف مرتبين لقوات الجيش الوطني من أصل 8 متأخرة وتحويل مبلغ من مخصصات الجرحى

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أكدت مصادر عسكرية بوزارة الدفاع، الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول، أن الحكومة بدأت اجراءات تحويل مرتبات شهرين، لقوات الجيش الوطني المتمركزة في المناطق الشمالية المحررة وسيئون وشبوة.

وقالت المصادر لـ” مأرب برس“، ان الحكومة بدأت اجراءات تحويل مرتبات شهرين فقط من اصل مرتبات ثمانية اشهر متأخرة عن الجيش الوطني في المناطق الشمالية المحررة وسيئون وشبوة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني في هذه المناطق لم تتسلم سوى مرتبات شهر ١، ٢، ٣ فقط من العام الحالي 2019م، كما لم تتسلم مرتبات اكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام المنصرم 2018م، حتى اليوم.

ولفتت المصادر الاي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن الالوية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة أرخبيل سقطرى تسلمت خلال هذا العام مرتبات خمسة اشهر فقط، فيما المنطقة العسكرية الرابعة في عدن والثانية في المكلا والتي ناصرت التمرد في عدن، بدات اجراءات صرف مرتبات شهري أكتوبر وسبتمبر، بعد ان تم صرف مرتبات التسعة الاشهر الماضية.

وأوضحت ان وزارة المالية وجهت البنك المركزي اليمني بصرف موازنة نفقات تشغيلية لمدة شهر واحد لوزارة الدفاع التي تدير المعركة بدون موازنة تشغيلية للعام الرابع.

وفيما يخص مخصصات علاج جرحى الجيش الوطني في الخارج، أكدت المصادر ان الحكومة حولت مليار ريال فقط من المخصصات المقررة بنحو 6 مليون دولار.