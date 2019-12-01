وزارة الأوقاف اليمنية تطالب السعودية بمنفذ جوي لحجاج اليمن ورفع حصة عدد الحجاج اليمنيين

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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التقى الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف والإرشاد الأستاذ طارق القرشي في مكة المكرمة اليوم الثلاثاء بنائب وزير الحج العمرة السعودي الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط , وذلك على هامش المؤتمر السنوي لوزارتي الأوقاف والإرشاد والحج والعمرة السعودية .

وفي اللقاء طالب الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف والإرشاد من الجانب السعودي بزيادة حصة عدد الحجاج اليمنيين المقدر بأربعة وعشرين ألف حاج منذ أكثر من عشر سنوات .

كما طالب بفتح منفذ جوي للتسهيل نقل الحجاج والمعتمرين اليمنيين عبر الطيران الى المملكة العربية السعودية مراعاة لمشقة السفر التي يعاني منها الحجاج اليمنيين وخاصة كبار السن في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادنا ولتخفيف الضغط على المنفذ البري الوحيد عبر منفذ الوديعة.

وفي اللقاء أثنى الوكيل المساعد على التعاون الذي تقدمه وزارة الحج والعمرة والجهات المختصة من تسهيلات للمعتمرين والحجاج اليمنيين .

مؤكدا أن ذلك ليس بغريب على حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ووقوفهم الدائم إلى جانب أخونهم اليمنيين في مختلف المراحل والظروف الذي لم يتوقف عند هذا الحد بل تجاوز ذلك الى وقوفها مع الحكومة اليمنية وشعبها ضد الانقلاب الذي تسببت به مليشيات الحوثي على الدولة وتقديم الدماء الزكية لتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا.

فيما رحب نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور عبد الفتاح مشاط بوكيل الوزارة مشيدا بالنجاحات التي تحققت في الموسم الماضي من خلال التنظيم والانضباط الذي كانوا عليه ضيوف الرحمن اليمنيين.. مثمنا الجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية خلال الموسم الماضي.

كما جرى مناقشة ترتيبات شؤون الحج والعمرة للموسم الحالي 1441 هجرية وأستعرض اللقاء موسم الحج والعمرة الماضي الذي حققت فيه الوزارة نجاحا كبيرا من خلال الانضباط والتسهيلات وخدمات ضيوف الرحمن اليمنيين.

حضر اللقاء من الجانب اليمني مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد عارف محمد البركاني ومدير عام مركز المعلومات بقطاع الحج والعمرة مسؤول المسار الالكتروني أحمد عبد الله القمادي .

فيما حضر من الجانب السعودي وكيل الوزارة لشؤون الحج والعمرة الدكتور حسين الشريف ووكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة الأستاذ محمد بن عبد الرحمن البيجاوي وعدد من ممثلي الجهات ذات الاختصاص.