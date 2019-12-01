الحوثيون يغلقون مسجدا ويمنعون الصلاة فيه ويجبرون طالبات حلقة القرآن على مغادرته

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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اغلق مسلحون تابعون لمكتب الاوقاف والارشاد الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي بمحافظة ذمار مسجد الفتح للنساء ومنعوا إقامة الصلاة فيه.

وقالت مصادر محلية أن المسلحين الحوثيين اقتحموا المسجد بطريقة همجية واجبروا الطالبات التي يدرسن القرآن فيه على المغادرة بقوة السلاح، ومن ثم تم إغلاقة بشكل كلي.

يذكر أن مليشيات الحوثي سبق وان اقتحمت ذات المسجد التابع للرجال واعتقلت الإمام والخطيب الشيخ إسماعيل الوصابي، ووضعته في أحد سجونها السرية لأيام، ومن ثم استبدلته بإمام وخطيب موالي لها.

هذا ومنذ سيطرة ميليشيات الحوثي على محافظة ذمار فقد اقدمت على تفجير واقتحام عشرات المساجد ودور القرآن في الوقت الذي إعتقلت أئمتها وخطبائها الى جهات مجهولة لا يزال البعض منهم مخفي قسرا حتى اللحظة.