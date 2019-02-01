امريكا تفرض عقوبات جديدة على ايران احداها ضد شركة قامت بعمل خطير مع الحوثيين

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أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران، مشيراً إلى أن العقوبات ستطال كيانات وشركات إيرانية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي : فرضنا عقوبات على شركة نقل جوي إيرانية بسبب نقلها أسلحة إيرانية إلى #اليمن.
واشار بومبيو في إفادة للصحافيين بمقر الخارجية الأميركية، إن العقوبات الجديدة تستهدف شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية.
وأضاف بومبيو: "سنعاقب الشركات التي ستتعاون مع إيران".
وتابع بومبيو أن هناك عقوبات على طيران "ماهان" الإيراني لدورها في أسلحة الدمار الشامل.
وحددت واشنطن 68 شخصًا وكيانًا في 9 دول متهمين بانتهاك حقوق الإنسان وفق قانون ماغنيتسكي.