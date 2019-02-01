امريكا تفرض عقوبات جديدة على ايران احداها ضد شركة قامت بعمل خطير مع الحوثيين

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران، مشيراً إلى أن العقوبات ستطال كيانات وشركات إيرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي : فرضنا عقوبات على شركة نقل جوي إيرانية بسبب نقلها أسلحة إيرانية إلى #اليمن.

واشار بومبيو في إفادة للصحافيين بمقر الخارجية الأميركية، إن العقوبات الجديدة تستهدف شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية.

وأضاف بومبيو: "سنعاقب الشركات التي ستتعاون مع إيران".

وتابع بومبيو أن هناك عقوبات على طيران "ماهان" الإيراني لدورها في أسلحة الدمار الشامل.

وحددت واشنطن 68 شخصًا وكيانًا في 9 دول متهمين بانتهاك حقوق الإنسان وفق قانون ماغنيتسكي.