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قتلى وجرحى من الجيش بأبين ومصادر تكشف ما حدث لقوات عسكرية كانت في طريقها الى شقرة

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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تعرض رتل عسكري تابع لقوات الجيش صباح اليوم الاربعاء لكمين مسلح في منطقة طاليل الجبلية غرب مدينة المحفد بأبين (جنوبي اليمن).

مصادر محلية أفادت بسقوط قتلى وجرحى من قوات الجيش تم نقلهم إلى احدى المستشفيات في المنطقة الوسطى بمدينة لودر .

ووفق المصادر ؛كانت قوات الجيش في طريقها إلى مدينة شقرة الساحلية قبل ان تتعرض لكمين مسلح خلف عدد من القتلى والجرحى وأعطاب عدد من الأطقم العسكرية .

وسبق ان تعرضت القوات الحكومية لكمائن في محافظات ابين وشبوة تقف خلفها مليشيات الانتقالي .

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