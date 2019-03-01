هجوم حوثي على جازان والدفاع المدني السعودي يكشف ماحدث

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سقطت أمس الثلاثاء، مقذوفات من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى في جازان بالسعودية.
وأفاد الدفاع المدني السعودي أن شظايا المقذوفات العسكرية أطلقتها الميليشيات الحوثية.
وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس، عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.
وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي اضرار بشرية ، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.