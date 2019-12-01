تركي الفيص يكشف عن الدولة الخليجية التي بادرت لحل الخلاف مع قطر

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال السفير السعودي السابق لدى واشنطن تركي الفيصل: "إن المبادرة لحل الأزمة مع قطر، كانت سعودية".

وأضاف الفيصل، خلال لقاء مع قناة "بلومبيرغ" التلفزيونية: "أنا لست في الحكومة لأعطيك إلى أين وصلت، المباحثات الرسمية بين السعودية وقطر، لكن المبادرة تهدف لعودة قطر عضوا فاعلا كما كانت في المجلس الخليجي".

وأشار إلى أن "مشاركة السعودية والإمارات والبحرين، بكأس الخليج، كانت مؤشرا على أن الدول الثلاث تريد العمل مع قطر، والقمة ستتضمن شيئا، لكن أعتقد أن المؤشرات تقول، إن شيئا ما سينتج".

يشار إلى أن قطر، شاركت في القمة الخليجية، التي عقدت واختتمت أمس الأول الاثنين في الرياض، دون مشاركة الأمير تميم بن حمد آل ثاني. وناب عن تميم، رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ ناصر بن خليفة آل ثاني، وكان في استقباله العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.