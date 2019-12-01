تركي الفيص يكشف عن الدولة الخليجية التي بادرت لحل الخلاف مع قطر "تحالف رصد" يسرد الإنتهاكات الحوثية منذ انقلاب 21سبتمبر 2014 هل كان تكريم اللواء شلال شائع مهرا لمنصبه؟ انهيار متواصل للريال اليمني.. من سيوقف التدهور؟.. أسعار الصرف اليوم عشرة آلاف وثيقة تثبت وحدة تجسسية إماراتية.. من ساعد في بناء الخلية؟ هكذا يتم ابتزاز الفتيات في اليمن والايقاع بهن عبر شبكة الأنترنت نحو طريق الرذيلة.. قصص ومشاهد .. فيديو الحديدة.. الحوثيون يستهدفون بالاسلحة الثقيلة قافلة إغاثية تابعة للصليب الاحمر الدولي وكيل أول وزارة الداخلية يصل العاصمة التونسية للمشاركة في مؤتمر «قادة الشرطة والأمن العرب» وفد دولي في مهمة خاصة للبنك المركزي بمحافظة الحديدة نجلة بن «بريك» تعلن استقالتها من المجلس«الإنتقالي» وتكشف عن الأسباب
قال السفير السعودي السابق لدى واشنطن تركي الفيصل: "إن المبادرة لحل الأزمة مع قطر، كانت سعودية".
وأضاف الفيصل، خلال لقاء مع قناة "بلومبيرغ" التلفزيونية: "أنا لست في الحكومة لأعطيك إلى أين وصلت، المباحثات الرسمية بين السعودية وقطر، لكن المبادرة تهدف لعودة قطر عضوا فاعلا كما كانت في المجلس الخليجي".
وأشار إلى أن "مشاركة السعودية والإمارات والبحرين، بكأس الخليج، كانت مؤشرا على أن الدول الثلاث تريد العمل مع قطر، والقمة ستتضمن شيئا، لكن أعتقد أن المؤشرات تقول، إن شيئا ما سينتج".
يشار إلى أن قطر، شاركت في القمة الخليجية، التي عقدت واختتمت أمس الأول الاثنين في الرياض، دون مشاركة الأمير تميم بن حمد آل ثاني. وناب عن تميم، رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ ناصر بن خليفة آل ثاني، وكان في استقباله العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.