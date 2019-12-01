هل كان تكريم اللواء شلال شائع مهرا لمنصبه؟

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منحت الحكومة اليمنية أمس الثلاثاء درعا تكريميا للواء شلال شائع مدير أمن محافظة عدن السابق التابع للمجلس الإنتقالي، وهو ما أثار سخطا واستياء واسعا على وسائل التواصل الإجتماعي.
ورأى مراقبون أن الدرع الذي منحته الحكومة لشلال كان غير مستحقا خصوصا بعد مشاركته في الإنقلاب على الشرعية جنرب البلاد وفي ظل الإنفلات الأمني الذي حدث أثناء توليه الأمن في المحافظة.
لكن آخرون رأوا الدرع بمثابة مهر لإقالة اللواء من منصبه -وخصوصا درع وزارة حقوق الإنسان تحديدا- وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أيعازا لأسوأ فترة في انهيار حقوق الإنسان في عدن وانتشار تقارير دولية ومحلية حول السجون السرية والتعذيب والإغتيالات والاختطافات وأعمال الشغب التي حدثت هناك في فترة مدير الأمن السابق.