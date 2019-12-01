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انهيار متواصل للريال اليمني.. من سيوقف التدهور؟.. أسعار الصرف اليوم

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص
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يواصل الريال اليمني انهياره صبيحة هذا اليوم الأربعاء، وقال صيارفة إن قيمة الدولار الواحد للشراء في عدن 600ريال، بينما يواصل انهياره في صنعاء.

 

الأسعار :

الدولار الأمريكي في صنعاء:

585ريال للشراء ، والبيع 590ريال

الريال السعودي في صنعاء:

155ريال شراء ، 158ريال للبيع

أسعار الصرف في عدن:

الدولار الأمريكي:

شراء595 والبيع 600

الريال السعودي:

155للشراء، والبيع 158

وتوقع الخبراء هبوط أكثر للريال اليمني، خصوصا في ظل الأوضاع الإقتصادية المتردية في البلد، وعدم استثمار موارد الدولة لصالحها، بالإضافة إلى مشكلة سحب الوديعة السعودية دونما موارد ترفد الخزينة؛ للاستقرار الإقتصادي.

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