عشرة آلاف وثيقة تثبت وحدة تجسسية إماراتية.. من ساعد في بناء الخلية؟

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت وكالة رويترز في تقرير لها إن المنسق السابق للأمن القومي ومكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة ساعد الإمارات في بناء وحدة للتجسس كان يطلق عليها دراد والتي أطلق عليها لاحقا اسم "رافن"

وحسب الوكالة فقد فحصت رويترز أكثر من عشرة آلاف وثيقة خاصة بوحدة التجسس الإماراتية "رافن" وكشفت الوكالة استعانة الإمارات بموظفين سابقين في السي آي إيه لتصميم برنامج للتجسس السيبراني لتستهدف من خلاله دول ومسؤولين وإعلاميين ومعارضين وناشطين.

وأوضحت الوكالة أن الإمارات كثفت نشاطاتها التجسسية مع انطلاق الربيع العربي، لاستهداف المتظاهرين والمنتقدين للحكم، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت الوكالة أن وحدة التجسس طورت عام 2017وسيلة تجسس عن بعد لاختراق الهواتف لشخصيات معارضة لها.