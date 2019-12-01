عشرة آلاف وثيقة تثبت وحدة تجسسية إماراتية.. من ساعد في بناء الخلية؟ هكذا يتم ابتزاز الفتيات في اليمن والايقاع بهن عبر شبكة الأنترنت نحو طريق الرذيلة.. قصص ومشاهد .. فيديو الحديدة.. الحوثيون يستهدفون بالاسلحة الثقيلة قافلة إغاثية تابعة للصليب الاحمر الدولي وكيل أول وزارة الداخلية يصل العاصمة التونسية للمشاركة في مؤتمر «قادة الشرطة والأمن العرب» وفد دولي في مهمة خاصة للبنك المركزي بمحافظة الحديدة نجلة بن «بريك» تعلن استقالتها من المجلس«الإنتقالي» وتكشف عن الأسباب أول تعليق إماراتي على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية في السعودية الإعلان عن مصرع قيادي «حوثي» وأربعة من مرافقيه رئيس الوزراء يتوعد الفاسدين ويشكل لجنة لرصد التجاوزات الحكومة «الشرعية» تصدر عددًا من التوجيهات بشأن الرسوم الجمركية والضريبية من كافة المنافذ
كشفت وكالة رويترز في تقرير لها إن المنسق السابق للأمن القومي ومكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة ساعد الإمارات في بناء وحدة للتجسس كان يطلق عليها دراد والتي أطلق عليها لاحقا اسم "رافن"
وحسب الوكالة فقد فحصت رويترز أكثر من عشرة آلاف وثيقة خاصة بوحدة التجسس الإماراتية "رافن" وكشفت الوكالة استعانة الإمارات بموظفين سابقين في السي آي إيه لتصميم برنامج للتجسس السيبراني لتستهدف من خلاله دول ومسؤولين وإعلاميين ومعارضين وناشطين.
وأوضحت الوكالة أن الإمارات كثفت نشاطاتها التجسسية مع انطلاق الربيع العربي، لاستهداف المتظاهرين والمنتقدين للحكم، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت الوكالة أن وحدة التجسس طورت عام 2017وسيلة تجسس عن بعد لاختراق الهواتف لشخصيات معارضة لها.