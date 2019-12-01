هكذا يتم ابتزاز الفتيات في اليمن والايقاع بهن عبر شبكة الأنترنت نحو طريق الرذيلة.. قصص ومشاهد .. فيديو الحديدة.. الحوثيون يستهدفون بالاسلحة الثقيلة قافلة إغاثية تابعة للصليب الاحمر الدولي وكيل أول وزارة الداخلية يصل العاصمة التونسية للمشاركة في مؤتمر «قادة الشرطة والأمن العرب» وفد دولي في مهمة خاصة للبنك المركزي بمحافظة الحديدة نجلة بن «بريك» تعلن استقالتها من المجلس«الإنتقالي» وتكشف عن الأسباب أول تعليق إماراتي على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية في السعودية الإعلان عن مصرع قيادي «حوثي» وأربعة من مرافقيه رئيس الوزراء يتوعد الفاسدين ويشكل لجنة لرصد التجاوزات الحكومة «الشرعية» تصدر عددًا من التوجيهات بشأن الرسوم الجمركية والضريبية من كافة المنافذ خبر وفاة الفنان محمد عبده تجتاح مواقع التواصل
تمكن الصليب الأحمر الدولي الثلاثاء وبتسهيل من قوات الجيش من ادخال مواد إغاثة الى أكثر من سبعين أسرة لاتزال تحاصرها مليشيات الحوثي في مركز مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية في الساحل الغربي إن مليشيا الحوثي استهدفت بالأسلحة الرشاشة القافلة الاغاثية تابعة للصليب الاحمر الدولي، أثناء مرورها الى مركز مديرية الدربهمي. واشارت المصادر إلى أن مهمة فريق الصليب الاحمر تتضمن إلى جانب إيصال الغذاء، والدواء إجلاء من يرغب من المدنيين الخروج من المدينة.
وتتخذ مليشيا الحوثي الانقلابية من سكان الدريهمي دروعاً بشرية وتمنعهم من مغادرة المدينة.