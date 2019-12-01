الحديدة.. الحوثيون يستهدفون بالاسلحة الثقيلة قافلة إغاثية تابعة للصليب الاحمر الدولي

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تمكن الصليب الأحمر الدولي الثلاثاء وبتسهيل من قوات الجيش من ادخال مواد إغاثة الى أكثر من سبعين أسرة لاتزال تحاصرها مليشيات الحوثي في مركز مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية في الساحل الغربي إن مليشيا الحوثي استهدفت بالأسلحة الرشاشة القافلة الاغاثية تابعة للصليب الاحمر الدولي، أثناء مرورها الى مركز مديرية الدربهمي. واشارت المصادر إلى أن مهمة فريق الصليب الاحمر تتضمن إلى جانب إيصال الغذاء، والدواء إجلاء من يرغب من المدنيين الخروج من المدينة.

وتتخذ مليشيا الحوثي الانقلابية من سكان الدريهمي دروعاً بشرية وتمنعهم من مغادرة المدينة.