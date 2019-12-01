وكيل أول وزارة الداخلية يصل العاصمة التونسية للمشاركة في مؤتمر «قادة الشرطة والأمن العرب»

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وصل وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء العاصمة التونسية للمشاركة في المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب المزمع انعقاده في ١١ - ١٢ /١٢ /٢٠١٩ م في العاصمة التونسية.
و يترأس اللواء محمد سالم بن عبود الشريف وفد بلادنا المشارك في المؤتمر ، ويضم الوفد كلا من العميد محمد القحم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ، والعميد عبدالقوي جميل الملحق الأمني بسفارتنا في الرياض والعميد الدكتور عبدالقوي الصلوي مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الداخلية.
وكان في استقبال اللواء بن عبود ووفد بلادنا المشارك في المؤتمر في مطار قرطاج الدولي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وطاقم سفارة بلادنا في تونس.
وبحسب برنامج العمل فإن غدا الأربعاء سيكون حفل الافتتاح وسيناقش المؤتمر في جلساته القادمة ، نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثاني والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب ، والتجارب الأمنية المتميزة وغيرها من البنود المقرة في جدول الأعمال